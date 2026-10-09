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В "Максе" рассказали, сколько авторы каналов заработали на донатах

В "Максе" рассказали, сколько авторы каналов заработали на донатах - 09.10.2026, ПРАЙМ

В "Максе" рассказали, сколько авторы каналов заработали на донатах

Более 1,5 миллиона рублей заработали авторы публичных каналов в "Максе" на донатах в первые дни запуска системы, рассказал генеральный директор мессенджера... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:46+0300

2026-10-09T17:46+0300

2026-10-09T17:59+0300

технологии

россия

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона рублей заработали авторы публичных каналов в "Максе" на донатах в первые дни запуска системы, рассказал генеральный директор мессенджера Фарит Хуснояров на форуме "Цифровые решения". Возможность подключения донатов за контент появилась в "Максе" 1 октября. Для подключения функционала владельцу канала необходимо зайти в бот "VK Донат" в "Максе" и нажать кнопку "Начать". "Мы недавно запустили систему донатов, и уже 4 тысячи авторов ей воспользовались, и в первые же дни получили, по-моему, полтора миллиона рублей. И цифры постоянно растут", - сказал Хуснояров в рамках сессии Росмолодежи "Код будущего: перезагрузка молодежной политики через технологии". Он отметил, что с точки зрения активности аудитории "Макс" - самая привлекательная площадка, чтобы начинать информационные или бизнес-проекты. По словам Хусноярова, на платформе уже создано уже 15 миллионов каналов, из них 500 тысяч - публичных. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия