https://1prime.ru/20261009/avtory-874121951.html
В "Максе" рассказали, сколько авторы каналов заработали на донатах
В "Максе" рассказали, сколько авторы каналов заработали на донатах - 09.10.2026, ПРАЙМ
В "Максе" рассказали, сколько авторы каналов заработали на донатах
Более 1,5 миллиона рублей заработали авторы публичных каналов в "Максе" на донатах в первые дни запуска системы, рассказал генеральный директор мессенджера... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:46+0300
2026-10-09T17:46+0300
2026-10-09T17:59+0300
технологии
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874121951.jpg?1791557940
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона рублей заработали авторы публичных каналов в "Максе" на донатах в первые дни запуска системы, рассказал генеральный директор мессенджера Фарит Хуснояров на форуме "Цифровые решения". Возможность подключения донатов за контент появилась в "Максе" 1 октября. Для подключения функционала владельцу канала необходимо зайти в бот "VK Донат" в "Максе" и нажать кнопку "Начать". "Мы недавно запустили систему донатов, и уже 4 тысячи авторов ей воспользовались, и в первые же дни получили, по-моему, полтора миллиона рублей. И цифры постоянно растут", - сказал Хуснояров в рамках сессии Росмолодежи "Код будущего: перезагрузка молодежной политики через технологии". Он отметил, что с точки зрения активности аудитории "Макс" - самая привлекательная площадка, чтобы начинать информационные или бизнес-проекты. По словам Хусноярова, на платформе уже создано уже 15 миллионов каналов, из них 500 тысяч - публичных. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
В "Максе" рассказали, сколько авторы каналов заработали на донатах
Хуснояров: авторы каналов в "Максе" заработали 1,5 млн рублей на донатах за несколько дней
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона рублей заработали авторы публичных каналов в "Максе" на донатах в первые дни запуска системы, рассказал генеральный директор мессенджера Фарит Хуснояров на форуме "Цифровые решения".
Возможность подключения донатов за контент появилась в "Максе" 1 октября. Для подключения функционала владельцу канала необходимо зайти в бот "VK Донат" в "Максе" и нажать кнопку "Начать".
"Мы недавно запустили систему донатов, и уже 4 тысячи авторов ей воспользовались, и в первые же дни получили, по-моему, полтора миллиона рублей. И цифры постоянно растут", - сказал Хуснояров в рамках сессии Росмолодежи "Код будущего: перезагрузка молодежной политики через технологии".
Он отметил, что с точки зрения активности аудитории "Макс" - самая привлекательная площадка, чтобы начинать информационные или бизнес-проекты.
По словам Хусноярова, на платформе уже создано уже 15 миллионов каналов, из них 500 тысяч - публичных.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.