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Новинка "Битва моторов" лидирует в прокате с 34,6 миллиона рублей

Новинка "Битва моторов" лидирует в прокате с 34,6 миллиона рублей - 09.10.2026, ПРАЙМ

Новинка "Битва моторов" лидирует в прокате с 34,6 миллиона рублей

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка — фильм Ильи Маланина "Битва моторов". В первый день проката картина с Иваном Янковским и Юрой... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T18:53+0300

2026-10-09T18:53+0300

2026-10-09T18:56+0300

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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка — фильм Ильи Маланина "Битва моторов". В первый день проката картина с Иваном Янковским и Юрой Борисовым заработала около 34,6 миллиона рублей (68,7 тысяч зрителей). По итогам уикенда это может обеспечить ей сборы в районе 250–280 миллионов рублей. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".Второе место также досталось новинке — перевыпуску фильма 2009 года "Сумерки. Сага. Новолуние". Американская лента заработала почти 16 миллионов рублей (30 тысяч зрителей), а к вечеру воскресенья ее касса может достигнуть 70–80 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кино, билеты на кино, кинотеатры, киносборы