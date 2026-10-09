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Новинка "Битва моторов" лидирует в прокате с 34,6 миллиона рублей - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Новинка "Битва моторов" лидирует в прокате с 34,6 миллиона рублей
Новинка "Битва моторов" лидирует в прокате с 34,6 миллиона рублей - 09.10.2026, ПРАЙМ
Новинка "Битва моторов" лидирует в прокате с 34,6 миллиона рублей
Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка — фильм Ильи Маланина "Битва моторов". В первый день проката картина с Иваном Янковским и Юрой... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:53+0300
2026-10-09T18:56+0300
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка — фильм Ильи Маланина "Битва моторов". В первый день проката картина с Иваном Янковским и Юрой Борисовым заработала около 34,6 миллиона рублей (68,7 тысяч зрителей). По итогам уикенда это может обеспечить ей сборы в районе 250–280 миллионов рублей. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".Второе место также досталось новинке — перевыпуску фильма 2009 года "Сумерки. Сага. Новолуние". Американская лента заработала почти 16 миллионов рублей (30 тысяч зрителей), а к вечеру воскресенья ее касса может достигнуть 70–80 миллионов рублей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
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40
кино, билеты на кино, кинотеатры, киносборы
кино, билеты на кино, кинотеатры, киносборы
18:53 09.10.2026 (обновлено: 18:56 09.10.2026)
 
Новинка "Битва моторов" лидирует в прокате с 34,6 миллиона рублей

В первый день "Битва моторов" собрала 34,6 млн руб., за уикенд может заработать до 280 млн

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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка — фильм Ильи Маланина "Битва моторов". В первый день проката картина с Иваном Янковским и Юрой Борисовым заработала около 34,6 миллиона рублей (68,7 тысяч зрителей). По итогам уикенда это может обеспечить ей сборы в районе 250–280 миллионов рублей. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
Второе место также досталось новинке — перевыпуску фильма 2009 года "Сумерки. Сага. Новолуние". Американская лента заработала почти 16 миллионов рублей (30 тысяч зрителей), а к вечеру воскресенья ее касса может достигнуть 70–80 миллионов рублей.
 
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