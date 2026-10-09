https://1prime.ru/20261009/dmitriev-874130920.html
Дмитриев назвал разговор Путина и Трампа успешным
Дмитриев назвал разговор Путина и Трампа успешным - 09.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев назвал разговор Путина и Трампа успешным
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был успешным, а энергетическое и экономическое сотрудничество двух стран будет... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T22:16+0300
2026-10-09T22:16+0300
2026-10-09T22:16+0300
россия
владимир путин
дональд трамп
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был успешным, а энергетическое и экономическое сотрудничество двух стран будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Президент Путин и президент Трамп только что провели успешный телефонный разговор. Энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру", — написал Дмитриев в соцсети X.Ранее в пятницу Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером и назвал беседу очень успешной.
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россия, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев
РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев
Дмитриев назвал разговор Путина и Трампа успешным
Дмитриев заявил, что энергетическое партнерство США и РФ принесет пользу мировым рынкам
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был успешным, а энергетическое и экономическое сотрудничество двух стран будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Президент Путин и президент Трамп только что провели успешный телефонный разговор. Энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру", — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее в пятницу Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером и назвал беседу очень успешной.