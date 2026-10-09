https://1prime.ru/20261009/dmitriev-874130920.html

Дмитриев назвал разговор Путина и Трампа успешным

Дмитриев назвал разговор Путина и Трампа успешным - 09.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев назвал разговор Путина и Трампа успешным

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был успешным, а энергетическое и экономическое сотрудничество двух стран будет... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T22:16+0300

2026-10-09T22:16+0300

2026-10-09T22:16+0300

россия

владимир путин

дональд трамп

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был успешным, а энергетическое и экономическое сотрудничество двух стран будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Президент Путин и президент Трамп только что провели успешный телефонный разговор. Энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру", — написал Дмитриев в соцсети X.Ранее в пятницу Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером и назвал беседу очень успешной.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев