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Эксперт объяснил спад мировых цен на никель - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил спад мировых цен на никель
Эксперт объяснил спад мировых цен на никель - 09.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил спад мировых цен на никель
Спад мировых цен на никель обусловлен смягчением ограничений на выпуск металла в Индонезии, мировом лидере по производству никеля, а также ростом запасов на... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:59+0300
2026-10-09T18:02+0300
рынок
промышленность
индонезия
сша
лондонская биржа
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Спад мировых цен на никель обусловлен смягчением ограничений на выпуск металла в Индонезии, мировом лидере по производству никеля, а также ростом запасов на Лондонской бирже, снижением спроса со стороны электромобилей, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Накануне биржевая цена никеля в мире опустилась до очередного минимума года - 15 503,25 доллара, что является самым низким уровнем с 23 декабря прошлого года. "Главный фактор - рынок снова фокусируется на избытке предложения... С 15 сентября Индонезия изменила формулу ценообразования на низкосортную никелевую руду: корректирующий коэффициент для лимонитовой руды был снижен. Это уменьшает сырьевые издержки... и фактически помогает части переработчиков продолжать производство даже при относительно низкой цене никеля. Для мировых цен это медвежий сигнал", - сказал Смирнов. Рынок в свою очередь стал сомневаться, насколько жесткими и продолжительными будут ограничения производства через квоты в стране, добавил эксперт. По оценкам Международной группы изучения никеля (INSG), которые привел Смирнов, Индонезия остается определяющим игроком - ее доля в мировой добыче могла приблизиться к 68% в 2026 году. Вторая причина, по мнению эксперта, - это рост запасов на Лондонской бирже металлов (LME). Так, в конце декабря 2025 года биржа сообщала о 255 тысяч тонн, а к середине сентября 2026 года - уже около 279 тысяч тонн, причем почти 95% запасов были доступны для поставки. Третий фактор - спрос на никель для аккумуляторов и батарей оказался менее мощным, чем рынок рассчитывал несколько лет назад. В 2026 году рост мирового рынка электромобилей замедлился, а доля литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP-батарей) продолжает увеличиваться. Помимо этого, в краткосрочной перспективе на цены на никель влияет сильный доллар и угроза роста процентных ставок. Для металлов, номинированных в долларах США, это классический повод для снижения, объяснил Смирнов.
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192
40
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40
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40
рынок, промышленность, индонезия, сша, лондонская биржа, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Промышленность, ИНДОНЕЗИЯ, США, Лондонская биржа, "БКС Мир инвестиций"
17:59 09.10.2026 (обновлено: 18:02 09.10.2026)
 
Эксперт объяснил спад мировых цен на никель

Смирнов: спад мировых цен на никель вызван смягчением ограничений в Индонезии

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Спад мировых цен на никель обусловлен смягчением ограничений на выпуск металла в Индонезии, мировом лидере по производству никеля, а также ростом запасов на Лондонской бирже, снижением спроса со стороны электромобилей, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Накануне биржевая цена никеля в мире опустилась до очередного минимума года - 15 503,25 доллара, что является самым низким уровнем с 23 декабря прошлого года.
"Главный фактор - рынок снова фокусируется на избытке предложения... С 15 сентября Индонезия изменила формулу ценообразования на низкосортную никелевую руду: корректирующий коэффициент для лимонитовой руды был снижен. Это уменьшает сырьевые издержки... и фактически помогает части переработчиков продолжать производство даже при относительно низкой цене никеля. Для мировых цен это медвежий сигнал", - сказал Смирнов.
Рынок в свою очередь стал сомневаться, насколько жесткими и продолжительными будут ограничения производства через квоты в стране, добавил эксперт.
По оценкам Международной группы изучения никеля (INSG), которые привел Смирнов, Индонезия остается определяющим игроком - ее доля в мировой добыче могла приблизиться к 68% в 2026 году.
Вторая причина, по мнению эксперта, - это рост запасов на Лондонской бирже металлов (LME). Так, в конце декабря 2025 года биржа сообщала о 255 тысяч тонн, а к середине сентября 2026 года - уже около 279 тысяч тонн, причем почти 95% запасов были доступны для поставки.
Третий фактор - спрос на никель для аккумуляторов и батарей оказался менее мощным, чем рынок рассчитывал несколько лет назад. В 2026 году рост мирового рынка электромобилей замедлился, а доля литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP-батарей) продолжает увеличиваться.
Помимо этого, в краткосрочной перспективе на цены на никель влияет сильный доллар и угроза роста процентных ставок. Для металлов, номинированных в долларах США, это классический повод для снижения, объяснил Смирнов.
 
РынокПромышленностьИНДОНЕЗИЯСШАЛондонская биржа"БКС Мир инвестиций"
 
 
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