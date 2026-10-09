Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой экспорт кофе в августе вырос почти на 15% - 09.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261009/eksport-874128005.html
Мировой экспорт кофе в августе вырос почти на 15%
Мировой экспорт кофе в августе вырос почти на 15% - 09.10.2026, ПРАЙМ
Мировой экспорт кофе в августе вырос почти на 15%
Мировой экспорт всех видов кофе в августе вырос почти на 15% в годовом выражении и составил 12,55 миллиона мешков по 60 килограммов, следует из доклада... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:57+0300
2026-10-09T19:57+0300
бизнес
азия
южная америка
мексика
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874128005.jpg?1791565037
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мировой экспорт всех видов кофе в августе вырос почти на 15% в годовом выражении и составил 12,55 миллиона мешков по 60 килограммов, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO). "Мировой экспорт всех видов кофе увеличился на 14,6% - до 12,55 миллиона мешков в августе 2026 года по сравнению с 10,95 миллиона в августе 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что поставки из Азии и Океании подскочили на 23,1% - до 4,03 миллиона мешков, из Южной Америки - на 20,2%, до 5,98 миллиона. В то же время объемы экспорта с Карибских островов, Мексики и Центральной Америки опустились на 14,3% в годовом выражении - до 0,79 миллиона мешков, из Африки - на 1,8%, до 1,74 миллиона. Кроме того, экспорт зеленых зерен в августе составил 10,94 миллиона мешков, увеличившись на 15,6% в годовом выражении. Согласно данным организации, поставки зеленых зерен сорта арабика в мире выросли на 11,6% в годовом выражении - до 6,58 миллиона мешков. Отмечается, что доля сорта в общем объем экспорта зеленых кофейных зерен за 11 месяцев 2025-2026 кофейного года опустилась до 59,6% с 63,5% за аналогичный период прошлого года. Поставки зеленых кофейных зерен сорта робуста в отчетном месяце выросли на 22,4% в годовом выражении - до 4,36 миллиона мешков, Brazilian Naturals - на 21,3%, до 3,57 миллиона, а экспорт колумбийских мягких сортов сократился на 5,6% - до 1,09 миллиона. Поставки зерен других мягких сортов кофе увеличились на 6,6% - до 1,91 миллиона мешков.
азия
южная америка
мексика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, азия, южная америка, мексика
Бизнес, АЗИЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, МЕКСИКА
19:57 09.10.2026
 
Мировой экспорт кофе в августе вырос почти на 15%

Мировой экспорт всех видов кофе в августе вырос почти на 15%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мировой экспорт всех видов кофе в августе вырос почти на 15% в годовом выражении и составил 12,55 миллиона мешков по 60 килограммов, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO).
"Мировой экспорт всех видов кофе увеличился на 14,6% - до 12,55 миллиона мешков в августе 2026 года по сравнению с 10,95 миллиона в августе 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки из Азии и Океании подскочили на 23,1% - до 4,03 миллиона мешков, из Южной Америки - на 20,2%, до 5,98 миллиона. В то же время объемы экспорта с Карибских островов, Мексики и Центральной Америки опустились на 14,3% в годовом выражении - до 0,79 миллиона мешков, из Африки - на 1,8%, до 1,74 миллиона.
Кроме того, экспорт зеленых зерен в августе составил 10,94 миллиона мешков, увеличившись на 15,6% в годовом выражении. Согласно данным организации, поставки зеленых зерен сорта арабика в мире выросли на 11,6% в годовом выражении - до 6,58 миллиона мешков. Отмечается, что доля сорта в общем объем экспорта зеленых кофейных зерен за 11 месяцев 2025-2026 кофейного года опустилась до 59,6% с 63,5% за аналогичный период прошлого года.
Поставки зеленых кофейных зерен сорта робуста в отчетном месяце выросли на 22,4% в годовом выражении - до 4,36 миллиона мешков, Brazilian Naturals - на 21,3%, до 3,57 миллиона, а экспорт колумбийских мягких сортов сократился на 5,6% - до 1,09 миллиона. Поставки зерен других мягких сортов кофе увеличились на 6,6% - до 1,91 миллиона мешков.
 
БизнесАЗИЯЮЖНАЯ АМЕРИКАМЕКСИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала