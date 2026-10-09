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Мировой экспорт кофе в августе вырос почти на 15%

Мировой экспорт кофе в августе вырос почти на 15% - 09.10.2026, ПРАЙМ

Мировой экспорт кофе в августе вырос почти на 15%

Мировой экспорт всех видов кофе в августе вырос почти на 15% в годовом выражении и составил 12,55 миллиона мешков по 60 килограммов, следует из доклада... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:57+0300

2026-10-09T19:57+0300

2026-10-09T19:57+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мировой экспорт всех видов кофе в августе вырос почти на 15% в годовом выражении и составил 12,55 миллиона мешков по 60 килограммов, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO). "Мировой экспорт всех видов кофе увеличился на 14,6% - до 12,55 миллиона мешков в августе 2026 года по сравнению с 10,95 миллиона в августе 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что поставки из Азии и Океании подскочили на 23,1% - до 4,03 миллиона мешков, из Южной Америки - на 20,2%, до 5,98 миллиона. В то же время объемы экспорта с Карибских островов, Мексики и Центральной Америки опустились на 14,3% в годовом выражении - до 0,79 миллиона мешков, из Африки - на 1,8%, до 1,74 миллиона. Кроме того, экспорт зеленых зерен в августе составил 10,94 миллиона мешков, увеличившись на 15,6% в годовом выражении. Согласно данным организации, поставки зеленых зерен сорта арабика в мире выросли на 11,6% в годовом выражении - до 6,58 миллиона мешков. Отмечается, что доля сорта в общем объем экспорта зеленых кофейных зерен за 11 месяцев 2025-2026 кофейного года опустилась до 59,6% с 63,5% за аналогичный период прошлого года. Поставки зеленых кофейных зерен сорта робуста в отчетном месяце выросли на 22,4% в годовом выражении - до 4,36 миллиона мешков, Brazilian Naturals - на 21,3%, до 3,57 миллиона, а экспорт колумбийских мягких сортов сократился на 5,6% - до 1,09 миллиона. Поставки зерен других мягких сортов кофе увеличились на 6,6% - до 1,91 миллиона мешков.

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