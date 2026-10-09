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ЕС все дальше отходит от принципов свободы слова, заявила Кнайсль - 09.10.2026, ПРАЙМ
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ЕС все дальше отходит от принципов свободы слова, заявила Кнайсль
ЕС все дальше отходит от принципов свободы слова, заявила Кнайсль - 09.10.2026, ПРАЙМ
ЕС все дальше отходит от принципов свободы слова, заявила Кнайсль
Евросоюз все дальше отходит от принципов верховенства права и свободы слова, заменяя их другими критериями, одним из которых является русофобия, заявила... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:34+0300
2026-10-09T17:43+0300
европа
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт - ПРАЙМ. Евросоюз все дальше отходит от принципов верховенства права и свободы слова, заменяя их другими критериями, одним из которых является русофобия, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.Как напомнила Кнайсль в своей статье для журнала "Политика", в декабре 2019 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила свою геополитическую комиссию, а Жозеп Боррель, который тогда был верховным представителем ЕС по иностранным делам, постоянно требовал использовать "язык силы".По ее мнению, проблема была в том, что европейская интеграция всегда определялась торговлей, а не распространением силы."ЕС никогда не был способен сформулировать свои интересы, а это непременное условие любого геополитического подхода. Речь шла и по-прежнему идет о ценностях. Однако более не о верховенстве права и свободе слова", - отметила бывший министр.По словам Кнайсль, теперь в Евросоюзе все свелось к некой черно-белой классификации по определенным критериям, одним из которых является русофобия."Фундаментальная дилемма заключается в утрате верховенства права во многих европейских обществах. Результаты предстоящих выборов во Франции или Германии скорее приведут эти страны на грань потери управления, чем к подлинному политическому развороту", - заявила Кнайсль.Она подчеркнула, что ранее европейская интеграция строилась вокруг юридических обязательств, а процесс управлялся юристами. Впоследствии все свелось к маркетингу и пиару, а государственные учреждения перестали нанимать профессионалов с серьезным опытом в области международных отношений, заявила Кнайсль."Похоже, эти времена уступают место новой эпохе в том, что осталось от Европы, - эпохе, где верховенство права неуклонно слабеет. Фундаментальный принцип pacta sunt servanda ("договоры должны соблюдаться"), берущий начало в римском праве и присутствующий в любой правовой системе, предполагает уважение к договорам. Сегодня он нарушается на многих уровнях. Отмена контрактов на импорт энергоносителей - лишь один пример из множества", - добавила Кнайсль.Она отметила, что в свете утраты уважения к договорам многие в России стали более трезво относиться к Европе, однако некоторые до сих пор питают романтические иллюзии по этому поводу.Экс-политик также обратила внимание на снижение качества элит в европейских странах. Так, по словам Кнайсль, в Австрии или Германии она никогда не встречала людей, способных проецировать свою власть через образование, состояние или личные качества.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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европа, ес
ЕВРОПА, ЕС
17:34 09.10.2026 (обновлено: 17:43 09.10.2026)
 
ЕС все дальше отходит от принципов свободы слова, заявила Кнайсль

Кнайсль: ЕС все дальше отходит от принципов верховенства права и свободы слова

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БРЮССЕЛЬ, 9 окт - ПРАЙМ. Евросоюз все дальше отходит от принципов верховенства права и свободы слова, заменяя их другими критериями, одним из которых является русофобия, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
Как напомнила Кнайсль в своей статье для журнала "Политика", в декабре 2019 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила свою геополитическую комиссию, а Жозеп Боррель, который тогда был верховным представителем ЕС по иностранным делам, постоянно требовал использовать "язык силы".
По ее мнению, проблема была в том, что европейская интеграция всегда определялась торговлей, а не распространением силы.
"ЕС никогда не был способен сформулировать свои интересы, а это непременное условие любого геополитического подхода. Речь шла и по-прежнему идет о ценностях. Однако более не о верховенстве права и свободе слова", - отметила бывший министр.
По словам Кнайсль, теперь в Евросоюзе все свелось к некой черно-белой классификации по определенным критериям, одним из которых является русофобия.
"Фундаментальная дилемма заключается в утрате верховенства права во многих европейских обществах. Результаты предстоящих выборов во Франции или Германии скорее приведут эти страны на грань потери управления, чем к подлинному политическому развороту", - заявила Кнайсль.
Она подчеркнула, что ранее европейская интеграция строилась вокруг юридических обязательств, а процесс управлялся юристами. Впоследствии все свелось к маркетингу и пиару, а государственные учреждения перестали нанимать профессионалов с серьезным опытом в области международных отношений, заявила Кнайсль.
"Похоже, эти времена уступают место новой эпохе в том, что осталось от Европы, - эпохе, где верховенство права неуклонно слабеет. Фундаментальный принцип pacta sunt servanda ("договоры должны соблюдаться"), берущий начало в римском праве и присутствующий в любой правовой системе, предполагает уважение к договорам. Сегодня он нарушается на многих уровнях. Отмена контрактов на импорт энергоносителей - лишь один пример из множества", - добавила Кнайсль.
Она отметила, что в свете утраты уважения к договорам многие в России стали более трезво относиться к Европе, однако некоторые до сих пор питают романтические иллюзии по этому поводу.
Экс-политик также обратила внимание на снижение качества элит в европейских странах. Так, по словам Кнайсль, в Австрии или Германии она никогда не встречала людей, способных проецировать свою власть через образование, состояние или личные качества.
 
ЕВРОПАЕС
 
 
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