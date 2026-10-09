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Евро готовится завершить пятую подряд неделю снижением к доллару

Евро готовится завершить пятую подряд неделю снижением к доллару - 09.10.2026, ПРАЙМ

Евро готовится завершить пятую подряд неделю снижением к доллару

Курс евро к доллару снижается в пятницу вечером, показатель может завершить в минусе пятую неделю подряд, следует из данных торгов. | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:46+0300

2026-10-09T17:46+0300

2026-10-09T17:58+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в пятницу вечером, показатель может завершить в минусе пятую неделю подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару снижался до 1,1195 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1212 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,16% - до 102,3 пункта. С понедельника евро подешевел к доллару на 0,5%. Курс европейской валюты опускался четыре предыдущие недели. Индекс доллара с начала недели вырос на 0,4%. Аналитики отмечают, что евро начинает стабилизироваться после заметного падения на фоне роста доходности гособлигаций в мире, а также опасений по поводу состояния бюджета Франции. "Похоже, курс евро стабилизируется… Мы по-прежнему наблюдаем признаки экономической устойчивости в Европе, которые могут способствовать стабилизации курса евро на этих более низких уровнях", - цитирует агентство Рейтер аналитика MUFG Bank Ltd Дерека Халпенни (Derek Halpenny). В пятницу была опубликована американская макростатистика. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре сократился сильнее прогноза - до 46,3 пункта с 48,1 пункта в сентябре.

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рынок, сша, франция, европа