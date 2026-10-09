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ЕС заплатил 7,9 миллиарда евро за российский арктический СПГ - 09.10.2026, ПРАЙМ
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ЕС заплатил 7,9 миллиарда евро за российский арктический СПГ
ЕС заплатил 7,9 миллиарда евро за российский арктический СПГ - 09.10.2026, ПРАЙМ
ЕС заплатил 7,9 миллиарда евро за российский арктический СПГ
Согласно новому анализу данных Kpler, проведенному организацией Urgewald, Европейский союз за первые девять месяцев 2026 года импортировал рекордные 12,18... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:20+0300
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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Согласно новому анализу данных Kpler, проведенному организацией Urgewald, Европейский союз за первые девять месяцев 2026 года импортировал рекордные 12,18 миллиона тонн российского арктического СПГ с проекта "Ямал". Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в третьем квартале порты ЕС приняли 2,21 миллиона тонн, а расходы на закупку оцениваются в 1,92 миллиарда евро. За январь–сентябрь общая сумма, которую ЕС заплатил за ямальский газ, достигла 7,88 миллиарда евро. Всего за девять месяцев в европейские порты было доставлено 167 грузов. Европа остается крупнейшим рынком проекта, получив 85% всех зафиксированных поставок.В сентябре поставки составили 792 440 тонн на сумму около 818 миллионов евро, что немного выше уровня прошлого года. Почти три четверти сентябрьского объема пришлось на Францию, тогда как в Испании и бельгийском Зебрюгге поставок не зафиксировано.Краткосрочный запрет ЕС на заключение новых краткосрочных контрактов, вступивший в силу в апреле 2026 года, пока не оказал заметного влияния на торговлю. &quot;Мы всегда предполагали, что влияние не будет особенно значительным, поскольку большая часть экспортных мощностей все равно связана долгосрочными контрактами, — сказал Себастьян Рёттерс, энергетический активист Urgewald, в интервью EuroNews. — Кроме того, объемы экспорта летом обычно ниже из-за ремонтных работ на терминале и поставок СПГ в Азию по Северному морскому пути&quot;.Тем временем внимание приковано к Вашингтону: до 18 октября администрация Трампа должна провести первый обзор в рамках закона Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Этот закон дает США право санкционировать сделки с "Ямалом" и иностранными судами, перевозящими российский СПГ. От решений президента будет зависеть, сохранится ли текущий поток.Проект "Ямал" зависит от специализированных танкеров ледового класса Arc7, а европейские порты обеспечивают близкий рынок, позволяющий судам быстро разгружаться и возвращаться. Полный запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам в ЕС вступит в силу только с 1 января 2027 года.
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газ, европа, брюссель, москва, линдси грэм, ес, франция, испания
Газ, ЕВРОПА, Брюссель, МОСКВА, Линдси Грэм, ЕС, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ
17:20 09.10.2026 (обновлено: 17:34 09.10.2026)
 
ЕС заплатил 7,9 миллиарда евро за российский арктический СПГ

Urgewald: импорт достиг 12,18 млн тонн, Франция получила почти 75% сентябрьских поставок

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанк%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона
%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Согласно новому анализу данных Kpler, проведенному организацией Urgewald, Европейский союз за первые девять месяцев 2026 года импортировал рекордные 12,18 миллиона тонн российского арктического СПГ с проекта "Ямал". Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Только в третьем квартале порты ЕС приняли 2,21 миллиона тонн, а расходы на закупку оцениваются в 1,92 миллиарда евро. За январь–сентябрь общая сумма, которую ЕС заплатил за ямальский газ, достигла 7,88 миллиарда евро. Всего за девять месяцев в европейские порты было доставлено 167 грузов. Европа остается крупнейшим рынком проекта, получив 85% всех зафиксированных поставок.
В сентябре поставки составили 792 440 тонн на сумму около 818 миллионов евро, что немного выше уровня прошлого года. Почти три четверти сентябрьского объема пришлось на Францию, тогда как в Испании и бельгийском Зебрюгге поставок не зафиксировано.
Краткосрочный запрет ЕС на заключение новых краткосрочных контрактов, вступивший в силу в апреле 2026 года, пока не оказал заметного влияния на торговлю.

"Мы всегда предполагали, что влияние не будет особенно значительным, поскольку большая часть экспортных мощностей все равно связана долгосрочными контрактами, — сказал Себастьян Рёттерс, энергетический активист Urgewald, в интервью EuroNews. — Кроме того, объемы экспорта летом обычно ниже из-за ремонтных работ на терминале и поставок СПГ в Азию по Северному морскому пути".

Тем временем внимание приковано к Вашингтону: до 18 октября администрация Трампа должна провести первый обзор в рамках закона Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Этот закон дает США право санкционировать сделки с "Ямалом" и иностранными судами, перевозящими российский СПГ. От решений президента будет зависеть, сохранится ли текущий поток.
Проект "Ямал" зависит от специализированных танкеров ледового класса Arc7, а европейские порты обеспечивают близкий рынок, позволяющий судам быстро разгружаться и возвращаться. Полный запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам в ЕС вступит в силу только с 1 января 2027 года.
 
ГазЕВРОПАБрюссельМОСКВАЛиндси ГрэмЕСФРАНЦИЯИСПАНИЯ
 
 
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