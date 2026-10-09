ЕС заплатил 7,9 миллиарда евро за российский арктический СПГ
Urgewald: импорт достиг 12,18 млн тонн, Франция получила почти 75% сентябрьских поставок
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Согласно новому анализу данных Kpler, проведенному организацией Urgewald, Европейский союз за первые девять месяцев 2026 года импортировал рекордные 12,18 миллиона тонн российского арктического СПГ с проекта "Ямал". Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Только в третьем квартале порты ЕС приняли 2,21 миллиона тонн, а расходы на закупку оцениваются в 1,92 миллиарда евро. За январь–сентябрь общая сумма, которую ЕС заплатил за ямальский газ, достигла 7,88 миллиарда евро. Всего за девять месяцев в европейские порты было доставлено 167 грузов. Европа остается крупнейшим рынком проекта, получив 85% всех зафиксированных поставок.
Краткосрочный запрет ЕС на заключение новых краткосрочных контрактов, вступивший в силу в апреле 2026 года, пока не оказал заметного влияния на торговлю.
"Мы всегда предполагали, что влияние не будет особенно значительным, поскольку большая часть экспортных мощностей все равно связана долгосрочными контрактами, — сказал Себастьян Рёттерс, энергетический активист Urgewald, в интервью EuroNews. — Кроме того, объемы экспорта летом обычно ниже из-за ремонтных работ на терминале и поставок СПГ в Азию по Северному морскому пути".
Тем временем внимание приковано к Вашингтону: до 18 октября администрация Трампа должна провести первый обзор в рамках закона Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Этот закон дает США право санкционировать сделки с "Ямалом" и иностранными судами, перевозящими российский СПГ. От решений президента будет зависеть, сохранится ли текущий поток.
Проект "Ямал" зависит от специализированных танкеров ледового класса Arc7, а европейские порты обеспечивают близкий рынок, позволяющий судам быстро разгружаться и возвращаться. Полный запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам в ЕС вступит в силу только с 1 января 2027 года.