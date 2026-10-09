"Мы готовимся": в Европе испугались приближающегося кризиса
Сежурне: ЕС поддержит 46 проектов по критически важному сырью на 21 миллиард евро
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Европейский союз "использует все средства", чтобы предотвратить надвигающийся торговый кризис с Китаем, заявил комиссар по промышленности Стефан Сежурне. В пятницу он объявил о поддержке 46 новых стратегических проектов, направленных на ускорение поставок критически важного сырья к 2030 году. Об этом пишет The Guardian.
"В ближайшие месяцы мы можем столкнуться с кризисом, — сказал Сежурне. — Мы можем столкнуться с торговой напряженностью, которая также может привести к кризису в ряде секторов. Нам нужно быть к этому готовыми. И мы сейчас готовимся".
Новые проекты включают заводы по производству лития, галлия и редкоземельных элементов, необходимых для автомобильной, оборонной и возобновляемой энергетики. Общий объем финансирования оценивается в 21 миллиард евро. Эти инициативы представлены на фоне переговоров торгового комиссара ЕС Мароша Шефчовича в Пекине, где он пытается сократить "неустойчивый" торговый профицит Китая с блоком, достигающий 1 миллиард евро в день.
Среди поддерживаемых проектов Сежурне выделил три "символических". Первый — завод Carester по производству редкоземельных элементов недалеко от По на юго-западе Франции. Ожидается, что он заработает в конце 2026 года и будет выпускать диспрозий и тербий, используемые в магнитах для электромобилей и оффшорных ветряных турбин. "Этот единственный проект может обеспечить около 15% мирового производства этих оксидов", — отметил комиссар. Второй — галлиевый завод в Греции, который уже работает. Третий — Keliber, предприятие по добыче и переработке лития в Финляндии, запущенное при поддержке Европейского инвестиционного банка на €150 млн.
Статус флагмана не дает прямого финансирования, но позволяет ускорить получение разрешений и помогает привлекать средства. Однако в промышленности ЕС критикуют эту схему как недостаточно сильную для достижения целей: к 2030 году блок планирует обеспечивать за счет собственных мощностей 10% добычи, 40% переработки и 25% вторичной переработки критически важного сырья. Показателен пример французского литиевого завода Viridian Lithium, получившего стратегический статус в 2025 году, но ликвидированного в марте 2026-го.
Сежурне сообщил, что государства-члены выделили 1 миллиард евро на шесть проектов, а Европейский инвестиционный банк предоставил еще 660 миллионов евро на восемь проектов. ЕС надеется повторить путь Японии, которая с 2011 года снизила зависимость от китайских редкоземельных элементов с 90% до 60%.