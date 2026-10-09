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ФАС сообщила о заключении соглашений с операторами АЗС в 35 регионах
ФАС сообщила о заключении соглашений с операторами АЗС в 35 регионах - 09.10.2026, ПРАЙМ
ФАС сообщила о заключении соглашений с операторами АЗС в 35 регионах
Соглашения с независимыми операторами АЗС для стабилизации цен на топливном рынке заключены в 35 регионах России, сообщила Федеральная антимонопольная служба... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:51+0300
2026-10-09T19:51+0300
2026-10-09T19:51+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Соглашения с независимыми операторами АЗС для стабилизации цен на топливном рынке заключены в 35 регионах России, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"Федеральная антимонопольная служба продолжает оказывать содействие органам власти регионов и независимым операторам АЗС в заключении соглашений о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключено 93 соглашения с компаниями в 35 регионах России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них 20 соглашений подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе: в Воронежской, Кемеровской, Иркутской, Белгородской, Кировской, Волгоградской, Самарской, Тамбовской, Вологодской областях, республиках Мордовия, Татарстан, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), а также в Ставропольском, Пермском и Хабаровском краях.
"Соглашения заключаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №662. Их главная цель - стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен", - добавляется в сообщении.
В ФАС напомнили, что ранее служба направила в регионы письмо о возможности заключения таких соглашений. Первые из них были подписаны в августе и сентябре. Служба будет содействовать сторонам в реализации подобных соглашений, отметили в ФАС.
"Поддержка регионов и независимых операторов АЗС остается одним из приоритетов работы службы. Ведомство продолжит консультационную и организационную помощь сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке", - подчеркивается в сообщении.
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Бизнес, РОССИЯ, Вологодская область, МОРДОВИЯ, ТАТАРСТАН
ФАС сообщила о заключении соглашений с операторами АЗС в 35 регионах
ФАС: в 35 регионах заключили соглашения с независимыми АЗС для стабилизации цен на топливо
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Соглашения с независимыми операторами АЗС для стабилизации цен на топливном рынке заключены в 35 регионах России, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"Федеральная антимонопольная служба продолжает оказывать содействие органам власти регионов и независимым операторам АЗС в заключении соглашений о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключено 93 соглашения с компаниями в 35 регионах России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них 20 соглашений подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе: в Воронежской, Кемеровской, Иркутской, Белгородской, Кировской, Волгоградской, Самарской, Тамбовской, Вологодской областях, республиках Мордовия, Татарстан, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), а также в Ставропольском, Пермском и Хабаровском краях.
"Соглашения заключаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №662. Их главная цель - стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен", - добавляется в сообщении.
В ФАС напомнили, что ранее служба направила в регионы письмо о возможности заключения таких соглашений. Первые из них были подписаны в августе и сентябре. Служба будет содействовать сторонам в реализации подобных соглашений, отметили в ФАС.
"Поддержка регионов и независимых операторов АЗС остается одним из приоритетов работы службы. Ведомство продолжит консультационную и организационную помощь сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке", - подчеркивается в сообщении.