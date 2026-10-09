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Финляндия выделила 18,3 миллиона евро на завод по производству тротила
Финляндия выделила 18,3 миллиона евро на завод по производству тротила - 09.10.2026, ПРАЙМ
Финляндия выделила 18,3 миллиона евро на завод по производству тротила
Министерство обороны Финляндии выделило 18,3 миллиона евро на строительство завода по производству тротила в Пори, сообщило ведомство. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:49+0300
2026-10-09T18:49+0300
2026-10-09T18:49+0300
финляндия
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии выделило 18,3 миллиона евро на строительство завода по производству тротила в Пори, сообщило ведомство. Завод по производству тротила строится в Пори и будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Минобороны ранее сообщало, что новое предприятие станет вторым по производству тротила в ЕС после завода в Польше. "Министерство обороны выделило компании Forcit Pori Oy Ab 18,3 миллиона евро в виде государственных грантов на строительство предприятия по производству тротила в Пори", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По информации минобороны, завод будет производить тротил для нужд Финляндии и НАТО, а также "позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине". Ранее в сентябре США выделили 20 миллионов евро на строительство этого предприятия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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финляндия
Финляндия выделила 18,3 миллиона евро на завод по производству тротила
Финляндия выделила 18,3 миллиона евро на строительство завода по производству тротила
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии выделило 18,3 миллиона евро на строительство завода по производству тротила в Пори, сообщило ведомство.
Завод по производству тротила строится в Пори и будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Минобороны ранее сообщало, что новое предприятие станет вторым по производству тротила в ЕС после завода в Польше.
"Министерство обороны выделило компании Forcit Pori Oy Ab 18,3 миллиона евро в виде государственных грантов на строительство предприятия по производству тротила в Пори", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации минобороны, завод будет производить тротил для нужд Финляндии и НАТО, а также "позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине".
Ранее в сентябре США выделили 20 миллионов евро на строительство этого предприятия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.