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Финляндия выделила 18,3 миллиона евро на завод по производству тротила

Финляндия выделила 18,3 миллиона евро на завод по производству тротила - 09.10.2026, ПРАЙМ

Финляндия выделила 18,3 миллиона евро на завод по производству тротила

Министерство обороны Финляндии выделило 18,3 миллиона евро на строительство завода по производству тротила в Пори, сообщило ведомство. | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T18:49+0300

2026-10-09T18:49+0300

2026-10-09T18:49+0300

финляндия

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии выделило 18,3 миллиона евро на строительство завода по производству тротила в Пори, сообщило ведомство. Завод по производству тротила строится в Пори и будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Минобороны ранее сообщало, что новое предприятие станет вторым по производству тротила в ЕС после завода в Польше. "Министерство обороны выделило компании Forcit Pori Oy Ab 18,3 миллиона евро в виде государственных грантов на строительство предприятия по производству тротила в Пори", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По информации минобороны, завод будет производить тротил для нужд Финляндии и НАТО, а также "позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине". Ранее в сентябре США выделили 20 миллионов евро на строительство этого предприятия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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