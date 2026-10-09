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Опубликована программа форума "Технологии Добра"
Опубликована программа форума "Технологии Добра" - 09.10.2026, ПРАЙМ
Опубликована программа форума "Технологии Добра"
Организаторы форума "Технологии Добра" опубликовали программу мероприятия, которое пройдет 18 ноября в Москве, сообщается в пресс-релизе. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:21+0300
2026-10-09T18:21+0300
2026-10-09T18:21+0300
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Организаторы форума "Технологии Добра" опубликовали программу мероприятия, которое пройдет 18 ноября в Москве, сообщается в пресс-релизе."Участников форума ждут дискуссии о будущем благотворительности, практические сессии, мастер-классы и встречи с экспертами некоммерческого сектора, бизнеса и технологических компаний", — говорится в публикации.Программа включает шесть ключевых направлений:Завершится форум церемонией вручения Премии "Технологии Добра", которая отметит лучшие проекты и инициативы.
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Организаторы форума "Технологии Добра" опубликовали программу мероприятия, которое пройдет 18 ноября в Москве, сообщается в пресс-релизе.
"Участников форума ждут дискуссии о будущем благотворительности, практические сессии, мастер-классы и встречи с экспертами некоммерческого сектора, бизнеса и технологических компаний", — говорится в публикации.
Программа включает шесть ключевых направлений:
- Будущее благотворительности.
- Фандрайзинг и партнерства.
- Коммуникации и продвижение.
- Технологии для НКО.
- Практические мастер-классы.
- Нетворкинг и обмен опытом.
Завершится форум церемонией вручения Премии "Технологии Добра", которая отметит лучшие проекты и инициативы.