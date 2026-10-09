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Опубликована программа форума "Технологии Добра"

Опубликована программа форума "Технологии Добра" - 09.10.2026, ПРАЙМ

Опубликована программа форума "Технологии Добра"

Организаторы форума "Технологии Добра" опубликовали программу мероприятия, которое пройдет 18 ноября в Москве, сообщается в пресс-релизе. | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T18:21+0300

2026-10-09T18:21+0300

2026-10-09T18:21+0300

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москва

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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Организаторы форума "Технологии Добра" опубликовали программу мероприятия, которое пройдет 18 ноября в Москве, сообщается в пресс-релизе."Участников форума ждут дискуссии о будущем благотворительности, практические сессии, мастер-классы и встречи с экспертами некоммерческого сектора, бизнеса и технологических компаний", — говорится в публикации.Программа включает шесть ключевых направлений:Завершится форум церемонией вручения Премии "Технологии Добра", которая отметит лучшие проекты и инициативы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, совкомбанк, сколково, москва