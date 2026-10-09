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"Газпром" создал рекордный запас газа в российских подземных хранилищах

"Газпром" создал рекордный запас газа в российских подземных хранилищах - 09.10.2026, ПРАЙМ

"Газпром" создал рекордный запас газа в российских подземных хранилищах

"Газпром" создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России, он достиг 73,296 миллиарда кубометров, сообщила компания. | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:22+0300

2026-10-09T17:22+0300

2026-10-09T17:34+0300

газ

россия

газпром

газохранилища

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. "Газпром" создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России, он достиг 73,296 миллиарда кубометров, сообщила компания."Восьмого октября компания на 100% выполнила установленный показатель по заполнению ПХГ к предстоящей зиме. Оперативный резерв газа достиг 73,296 миллиарда кубометров. Это абсолютный исторический рекорд для отечественной газовой отрасли", - говорится в сообщении.В "Газпроме" отметили, что наличие достаточных запасов газа в ПХГ является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона зимнего пикового спроса. При резких похолоданиях компания имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям.Ранее в сентябре глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания в текущем году доведет резерв газа в российских ПХГ до нового рекорда в 73,296 миллиарда кубометров. Тогда же он сообщал, что хранилища заполнены уже на 90%, а к началу отопительного сезона будут полные.Правление "Газпрома" в апреле поручило дочерним компаниям создать в российских подземных хранилищах газа резерв в 73,296 миллиарда кубометров на предстоящую зиму 2026-2027 годов. Максимальная суточная производительность российских подземных хранилищ газа сохранится на уровне прошлых лет - 858,8 миллиона кубометров. Также будет сформирован резерв в хранилищах стран‑партнеров: в Белоруссии - 1,14 миллиарда кубометров, в Армении - 107 миллионов кубометров.Запасы газа в российских ПХГ к прошлой зиме 2025/2026 года были также на рекордном уровне - 73,17 миллиарда кубометров.

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газ, россия, газпром, газохранилища