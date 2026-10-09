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В Германии три угольные электростанции снизили мощность выработки - 09.10.2026, ПРАЙМ
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В Германии три угольные электростанции снизили мощность выработки
В Германии три угольные электростанции снизили мощность выработки - 09.10.2026, ПРАЙМ
В Германии три угольные электростанции снизили мощность выработки
Три угольных электростанции в Германии снизили мощность выработки на фоне обмеления Рейна, низкий уровень воды в котором препятствует доставке угля на станции,... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:26+0300
2026-10-09T18:38+0300
германия
фрг
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БЕРЛИН, 9 окт - ПРАЙМ. Три угольных электростанции в Германии снизили мощность выработки на фоне обмеления Рейна, низкий уровень воды в котором препятствует доставке угля на станции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на сообщение энергокомпании Steag GmbH. Ранее агентство Рейтер сообщило, что уровень воды в реке Рейн, являющейся важнейшей внутренней водной артерией Германии, вновь упал на фоне засухи до рекордно низкой отметки. "Выработка электростанции Steag Walsum 10 (возле города Дуйсбург на западе ФРГ - ред.) будет ограничена до конца ноября, так как низкий уровень воды препятствует доставке угля. Это уже третья угольная электростанция в регионе, сообщившая об ограничениях. Компания Grosskraftwerk Mannheim AG также предупредила, что нехватка угля скажется на ее деятельности до конца года", - говорится в материале. Согласно сообщению агентства, одна из этих электростанций, Datteln 4, расположенная возле города Дортмунд, предупредила о возможном снижении выработки электроэнергии из-за недостатка угля. При этом электростанция не обозначила причину нехватки топлива. Немецкий телеканал N-TV сообщал в августе со ссылкой на участников рынка, что внутреннее судоходство на Рейне оказалось на грани полного коллапса из-за критического обмеления вследствие продолжительной засухи. Агентство Рейтер сообщало, в свою очередь, что из-за обмеления Рейна большая часть перевозок была перенесена в Германии на железнодорожный и автомобильный транспорт.
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германия, фрг
ГЕРМАНИЯ, ФРГ
18:26 09.10.2026 (обновлено: 18:38 09.10.2026)
 
В Германии три угольные электростанции снизили мощность выработки

Три угольных электростанции в Германии снизили мощность выработки на фоне обмеления Рейна

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БЕРЛИН, 9 окт - ПРАЙМ. Три угольных электростанции в Германии снизили мощность выработки на фоне обмеления Рейна, низкий уровень воды в котором препятствует доставке угля на станции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на сообщение энергокомпании Steag GmbH.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что уровень воды в реке Рейн, являющейся важнейшей внутренней водной артерией Германии, вновь упал на фоне засухи до рекордно низкой отметки.
"Выработка электростанции Steag Walsum 10 (возле города Дуйсбург на западе ФРГ - ред.) будет ограничена до конца ноября, так как низкий уровень воды препятствует доставке угля. Это уже третья угольная электростанция в регионе, сообщившая об ограничениях. Компания Grosskraftwerk Mannheim AG также предупредила, что нехватка угля скажется на ее деятельности до конца года", - говорится в материале.
Согласно сообщению агентства, одна из этих электростанций, Datteln 4, расположенная возле города Дортмунд, предупредила о возможном снижении выработки электроэнергии из-за недостатка угля. При этом электростанция не обозначила причину нехватки топлива.
Немецкий телеканал N-TV сообщал в августе со ссылкой на участников рынка, что внутреннее судоходство на Рейне оказалось на грани полного коллапса из-за критического обмеления вследствие продолжительной засухи. Агентство Рейтер сообщало, в свою очередь, что из-за обмеления Рейна большая часть перевозок была перенесена в Германии на железнодорожный и автомобильный транспорт.
 
ГЕРМАНИЯФРГ
 
 
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