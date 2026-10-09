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В ГД на ратификацию внесли протокол об актуализации косвенных налогов с РБ

В ГД на ратификацию внесли протокол об актуализации косвенных налогов с РБ - 09.10.2026, ПРАЙМ

В ГД на ратификацию внесли протокол об актуализации косвенных налогов с РБ

Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию Протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T18:59+0300

2026-10-09T18:59+0300

2026-10-09T19:03+0300

россия

москва

госдума

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию Протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, документ доступен в думской электронной базе. Протокол был подписан в Москве 16 июля 2026 года. "Проектом … предлагается ратифицировать Протокол … Протоколом актуализируются прилагаемые к Договору перечни: категорий налогоплательщиков, освобождаемых от налога на добавленную стоимость; операций (оборотов), освобождаемых от НДС; операций (оборотов), облагаемых НДС по пониженной ставке; операций (оборотов), облагаемых НДС по нулевой ставке", - говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что протокол также дополняет приложение о минимальных ставках акцизов информацией на 2025 год. Уточняется, что минимальные ставки акцизов на 2025 год определены путем индексации ставок на 2024 год на уровень инфляции по официальному прогнозу социально-экономического развития РФ и согласованы сторонами. Кроме того, документ дополняет Договор новым приложением, устанавливающим категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженной ставки НДС, - в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. В перечень операций, освобождаемых от НДС, добавляются, в частности, майнинг и реализация цифровой валюты, передача товаров воинским частям для нужд СВО, услуги скорой медицинской помощи и строительство жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу. Как указывается в пояснительной записке, протокол подлежит ратификации, поскольку содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах.

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