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В ГД на ратификацию внесли протокол об актуализации косвенных налогов с РБ - 09.10.2026, ПРАЙМ
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В ГД на ратификацию внесли протокол об актуализации косвенных налогов с РБ
В ГД на ратификацию внесли протокол об актуализации косвенных налогов с РБ - 09.10.2026, ПРАЙМ
В ГД на ратификацию внесли протокол об актуализации косвенных налогов с РБ
Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию Протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:59+0300
2026-10-09T19:03+0300
россия
москва
госдума
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию Протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, документ доступен в думской электронной базе. Протокол был подписан в Москве 16 июля 2026 года. "Проектом … предлагается ратифицировать Протокол … Протоколом актуализируются прилагаемые к Договору перечни: категорий налогоплательщиков, освобождаемых от налога на добавленную стоимость; операций (оборотов), освобождаемых от НДС; операций (оборотов), облагаемых НДС по пониженной ставке; операций (оборотов), облагаемых НДС по нулевой ставке", - говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что протокол также дополняет приложение о минимальных ставках акцизов информацией на 2025 год. Уточняется, что минимальные ставки акцизов на 2025 год определены путем индексации ставок на 2024 год на уровень инфляции по официальному прогнозу социально-экономического развития РФ и согласованы сторонами. Кроме того, документ дополняет Договор новым приложением, устанавливающим категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженной ставки НДС, - в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. В перечень операций, освобождаемых от НДС, добавляются, в частности, майнинг и реализация цифровой валюты, передача товаров воинским частям для нужд СВО, услуги скорой медицинской помощи и строительство жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу. Как указывается в пояснительной записке, протокол подлежит ратификации, поскольку содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах.
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40
192
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россия, москва, госдума
РОССИЯ, МОСКВА, Госдума
18:59 09.10.2026 (обновлено: 19:03 09.10.2026)
 
В ГД на ратификацию внесли протокол об актуализации косвенных налогов с РБ

Кабмин внес в ГД на ратификацию протокол с Белоруссией об актуализации косвенных налогов

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию Протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, документ доступен в думской электронной базе.
Протокол был подписан в Москве 16 июля 2026 года.
"Проектом … предлагается ратифицировать Протокол … Протоколом актуализируются прилагаемые к Договору перечни: категорий налогоплательщиков, освобождаемых от налога на добавленную стоимость; операций (оборотов), освобождаемых от НДС; операций (оборотов), облагаемых НДС по пониженной ставке; операций (оборотов), облагаемых НДС по нулевой ставке", - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что протокол также дополняет приложение о минимальных ставках акцизов информацией на 2025 год. Уточняется, что минимальные ставки акцизов на 2025 год определены путем индексации ставок на 2024 год на уровень инфляции по официальному прогнозу социально-экономического развития РФ и согласованы сторонами.
Кроме того, документ дополняет Договор новым приложением, устанавливающим категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженной ставки НДС, - в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. В перечень операций, освобождаемых от НДС, добавляются, в частности, майнинг и реализация цифровой валюты, передача товаров воинским частям для нужд СВО, услуги скорой медицинской помощи и строительство жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу.
Как указывается в пояснительной записке, протокол подлежит ратификации, поскольку содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах.
 
РОССИЯМОСКВАГосдума
 
 
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