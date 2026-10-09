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В Госдуме предложили ввести цифровую маркировку кормов для животных - 09.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили ввести цифровую маркировку кормов для животных
В Госдуме предложили ввести цифровую маркировку кормов для животных - 09.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести цифровую маркировку кормов для животных
Кормам для животных нужна цифровая маркировка, чтобы отслеживать путь продукции и изымать партии, вызывающие последствия для здоровья питомцев, считает депутат... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T21:03+0300
2026-10-09T21:03+0300
россия
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Кормам для животных нужна цифровая маркировка, чтобы отслеживать путь продукции и изымать партии, вызывающие последствия для здоровья питомцев, считает депутат Госдумы Ольга Степченко ("Новые люди"). "Домашние питомцы — живые существа. Кормам нужна цифровая маркировка, отслеживать путь продукции от производителя до полки в магазине и исключить контрафакт. А если у какого-то питомца корм вызвал аллергию или другие последствия для здоровья, то партию оперативно можно было бы изъять", - сказала Степченко РИА Новости. Депутат отметила, что также необходима разработка четких и обязательных требований к безопасности наполнителей и игрушек, включая запрет на использование токсичных материалов и красителей. "За некачественную продукцию (следует - ред.) ввести обязанность изымать опасные партии из продажи", - добавила политик.
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192
40
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РОССИЯ
21:03 09.10.2026
 
В Госдуме предложили ввести цифровую маркировку кормов для животных

Депутат Госдумы Степченко: кормам для животных нужна цифровая маркировка

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Кормам для животных нужна цифровая маркировка, чтобы отслеживать путь продукции и изымать партии, вызывающие последствия для здоровья питомцев, считает депутат Госдумы Ольга Степченко ("Новые люди").
"Домашние питомцы — живые существа. Кормам нужна цифровая маркировка, отслеживать путь продукции от производителя до полки в магазине и исключить контрафакт. А если у какого-то питомца корм вызвал аллергию или другие последствия для здоровья, то партию оперативно можно было бы изъять", - сказала Степченко РИА Новости.
Депутат отметила, что также необходима разработка четких и обязательных требований к безопасности наполнителей и игрушек, включая запрет на использование токсичных материалов и красителей.
"За некачественную продукцию (следует - ред.) ввести обязанность изымать опасные партии из продажи", - добавила политик.
 
РОССИЯ
 
 
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