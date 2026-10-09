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Reuters: китайские компании скрывают правду о безопасности своих ИИ-моделей - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Reuters: китайские компании скрывают правду о безопасности своих ИИ-моделей
Reuters: китайские компании скрывают правду о безопасности своих ИИ-моделей - 09.10.2026, ПРАЙМ
Reuters: китайские компании скрывают правду о безопасности своих ИИ-моделей
Ведущие китайские разработчики искусственного интеллекта публично раскрывают результаты тестов безопасности лишь для незначительной части своих релизов,... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:47+0300
2026-10-09T20:38+0300
технологии
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alibaba
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Ведущие китайские разработчики искусственного интеллекта публично раскрывают результаты тестов безопасности лишь для незначительной части своих релизов, говорится в отчете исследовательской компании SemiAnalysis, пишет Reuters.SemiAnalysis проанализировала 857 моделей, выпущенных с 2021 года по 15 сентября девятью крупнейшими китайскими компаниями в сфере искусственного интеллекта — Alibaba, ByteDance, Tencent, Baidu, DeepSeek, Moonshot, Z.AI, MiniMax и StepFun. Выяснилось, что лишь 31 релиз, или 3,6%, имел опубликованный результат оценки безопасности, сопоставимый с конкретной моделью. Только девять выпусков, или 1,1%, располагали такими данными на момент запуска или до него."Мы определяем раскрытие как конкретные результаты, связанные с именной моделью — включая тесты на вредный выход, устойчивость к джейлбрейку, токсичность, конфиденциальность, поведение в отказе или опасные возможности", — отмечает SemiAnalysis.По данным отчета, обязательные правила Пекина регулируют прежде всего приложения и их влияние на пользователей, а не требуют от разработчиков передовых моделей проводить или публиковать оценки рисков на основе возможностей модели. Ни один крупный китайский разработчик не выпускал фронтирную модель с публично раскрытыми тестами опасных возможностей, охватывающими киберриски, биологические риски и риски потери контроля, тогда как американские компании, включая OpenAI, Anthropic и Google DeepMind, такие отчеты публикуют.
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технологии, пекин, reuters, alibaba, bytedance, мировая экономика
Технологии, Пекин, Reuters, Alibaba, ByteDance, Мировая экономика
18:47 09.10.2026 (обновлено: 20:38 09.10.2026)
 
Reuters: китайские компании скрывают правду о безопасности своих ИИ-моделей

Reuters: лишь 3,6% релизов китайских ИИ-моделей имеют данные о тестах безопасности

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКитайский ИИ-ассистент DeepSeek
Китайский ИИ-ассистент DeepSeek - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Ведущие китайские разработчики искусственного интеллекта публично раскрывают результаты тестов безопасности лишь для незначительной части своих релизов, говорится в отчете исследовательской компании SemiAnalysis, пишет Reuters.
SemiAnalysis проанализировала 857 моделей, выпущенных с 2021 года по 15 сентября девятью крупнейшими китайскими компаниями в сфере искусственного интеллекта — Alibaba, ByteDance, Tencent, Baidu, DeepSeek, Moonshot, Z.AI, MiniMax и StepFun. Выяснилось, что лишь 31 релиз, или 3,6%, имел опубликованный результат оценки безопасности, сопоставимый с конкретной моделью. Только девять выпусков, или 1,1%, располагали такими данными на момент запуска или до него.
"Мы определяем раскрытие как конкретные результаты, связанные с именной моделью — включая тесты на вредный выход, устойчивость к джейлбрейку, токсичность, конфиденциальность, поведение в отказе или опасные возможности", — отмечает SemiAnalysis.
По данным отчета, обязательные правила Пекина регулируют прежде всего приложения и их влияние на пользователей, а не требуют от разработчиков передовых моделей проводить или публиковать оценки рисков на основе возможностей модели. Ни один крупный китайский разработчик не выпускал фронтирную модель с публично раскрытыми тестами опасных возможностей, охватывающими киберриски, биологические риски и риски потери контроля, тогда как американские компании, включая OpenAI, Anthropic и Google DeepMind, такие отчеты публикуют.
 
ТехнологииПекинReutersAlibabaByteDanceМировая экономика
 
 
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