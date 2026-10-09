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Индекс потребительских настроений в США в октябре снизился до 46,3 пункта

Индекс потребительских настроений в США в октябре снизился до 46,3 пункта - 09.10.2026, ПРАЙМ

Индекс потребительских настроений в США в октябре снизился до 46,3 пункта

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:19+0300

2026-10-09T17:19+0300

2026-10-09T17:38+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре сократился до 46,3 пункта с 48,1 пункта в сентябре, сообщается на сайте университета.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения только до 47,6 пункта.Индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, опустился до 44,7 пункта с 50,9 пункта в сентябре, индекс экономических ожиданий - увеличился до 47,3 пункта с 46,3 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша