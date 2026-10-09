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Индикатор состояния фондового рынка США достиг уровней риска пузыря ИИ

Индикатор состояния фондового рынка США достиг уровней риска пузыря ИИ - 09.10.2026, ПРАЙМ

Индикатор состояния фондового рынка США достиг уровней риска пузыря ИИ

Индикатор состояния фондового рынка США, разработанный американским инвестором Уорреном Баффетом, достиг уровней, которые могут свидетельствовать о вероятности... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T21:18+0300

2026-10-09T21:18+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Индикатор состояния фондового рынка США, разработанный американским инвестором Уорреном Баффетом, достиг уровней, которые могут свидетельствовать о вероятности формирования пузыря в сфере искусственного интеллекта, пишет журнал Newsweek. Индикатор Баффета впервые появился в 2001 году в журнале Fortune. Показатель сравнивает общую рыночную стоимость всех публичных компаний США с ВВП страны. Согласно данным сайта Long Term Trends, отслеживающего индикатор, по состоянию на 7 октября он находится на рекордном уровне 236,67%. Как отмечает Newsweek, индикатор находится в том промежутке, в котором, по словам самого Баффета, инвесторы "играют с огнем". "Это означает, что рыночная стоимость всех американских акций превышает объем ВВП страны более чем в два раза - это один из многих признаков, на которые ссылаются аналитики, обсуждая переоценку рынка и вероятность пузыря в сфере ИИ, который вскоре может лопнуть", - пишет издание. Как указывал Баффет, подобный стремительный рост индикатора наблюдался перед пузырем доткомов - кризисом, связанным с завышенной оценкой акций интернет-компаний. Согласно данным консалтинговой компании Motley Fool, на которые ссылается журнал, около трети всего фондового рынка США приходится на компании "великолепной семерки": Alphabet, Amazon, Apple, Meta (запрещена в России как экстремистская организация), Microsoft, Nvidia и Tesla. Почти все эти компании являются крупными инвесторами в сферу искусственного интеллекта, и именно это в значительной степени определяло их рыночные показатели в последние годы. По данным Goldman Sachs, которые также приводит Newsweek, с конца 2022 года совокупная рыночная капитализация связанных с ИИ компаний выросла на 27 триллионов долларов. Это вызывает опасения, что оценки компаний растут гораздо быстрее, чем это оправдывается их выручкой, и что энтузиазм инвесторов сменится паникой, если инвестиции в искусственный интеллект не окупятся. Расчеты Bain & Company свидетельствуют, что к концу десятилетия отрасли потребуется 2 триллиона долларов годовой выручки, чтобы оплатить все центры обработки данных и вычислительные мощности, которые были обещаны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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