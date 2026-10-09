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"Ингосстрах" и Ozon прекращают программу страхования товаров продавцов - 09.10.2026, ПРАЙМ
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"Ингосстрах" и Ozon прекращают программу страхования товаров продавцов
"Ингосстрах" и Ozon прекращают программу страхования товаров продавцов - 09.10.2026, ПРАЙМ
"Ингосстрах" и Ozon прекращают программу страхования товаров продавцов
"Ингосстрах" и Ozon с 13 октября прекращают действующую программу страхования товаров продавцов в связи с изменениями рыночных условий, маркетплейс продолжит... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T23:10+0300
2026-10-09T23:10+0300
бизнес
финансы
ozon
ингосстрах
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. "Ингосстрах" и Ozon с 13 октября прекращают действующую программу страхования товаров продавцов в связи с изменениями рыночных условий, маркетплейс продолжит прорабатывать альтернативные инструменты финансовой защиты селлеров, сообщил Ozon. "СПАО "Ингосстрах" и Ozon объявили, что с 13 октября 2026 года будет прекращена действующая программа страхования товаров продавцов Ozon. Страховые полисы продолжат работать до 23:59 мск 12 октября, а начиная с 13 октября они будут отключены в личном кабинете продавцов", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, эта страховая программа была единственной возможной для продавцов Ozon. В совместном заявлении компании объяснили, что с 1 октября на страховом рынке изменились условия перестрахования. Они затронули и программу страхования товаров продавцов Ozon - обеспечить ее защиту на прежних условиях стало невозможно. При этом Ozon и "Ингосстрах" пообещали, что исполнят все обязательства по действующим полисам в соответствии с условиями страхования. "Часть выплат пострадавшим уже перечислена, а остальные будут произведены в ближайшее время - инвентаризация на логистических центрах почти закончена. Если до 13 октября возникнут другие происшествия, которые будут признаны страховыми случаями, предприниматели также получат за них выплаты", - добавили в компании. Все действующие меры поддержки продавцов со стороны Ozon сохраняются, отметили там.
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бизнес, финансы, ozon, ингосстрах
Бизнес, Финансы, Ozon, Ингосстрах
23:10 09.10.2026
 
"Ингосстрах" и Ozon прекращают программу страхования товаров продавцов

"Ингосстрах" и Ozon с 13 октября прекращают программу страхования товаров продавцов

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. "Ингосстрах" и Ozon с 13 октября прекращают действующую программу страхования товаров продавцов в связи с изменениями рыночных условий, маркетплейс продолжит прорабатывать альтернативные инструменты финансовой защиты селлеров, сообщил Ozon.
"СПАО "Ингосстрах" и Ozon объявили, что с 13 октября 2026 года будет прекращена действующая программа страхования товаров продавцов Ozon. Страховые полисы продолжат работать до 23:59 мск 12 октября, а начиная с 13 октября они будут отключены в личном кабинете продавцов", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, эта страховая программа была единственной возможной для продавцов Ozon.
В совместном заявлении компании объяснили, что с 1 октября на страховом рынке изменились условия перестрахования. Они затронули и программу страхования товаров продавцов Ozon - обеспечить ее защиту на прежних условиях стало невозможно.
При этом Ozon и "Ингосстрах" пообещали, что исполнят все обязательства по действующим полисам в соответствии с условиями страхования.
"Часть выплат пострадавшим уже перечислена, а остальные будут произведены в ближайшее время - инвентаризация на логистических центрах почти закончена. Если до 13 октября возникнут другие происшествия, которые будут признаны страховыми случаями, предприниматели также получат за них выплаты", - добавили в компании. Все действующие меры поддержки продавцов со стороны Ozon сохраняются, отметили там.
 
БизнесФинансыOzonИнгосстрах
 
 
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