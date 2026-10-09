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Кабмин снизил квоту выдачи иностранцам разрешений на временное проживание - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Кабмин снизил квоту выдачи иностранцам разрешений на временное проживание
Кабмин снизил квоту выдачи иностранцам разрешений на временное проживание - 09.10.2026, ПРАЙМ
Кабмин снизил квоту выдачи иностранцам разрешений на временное проживание
Правительство России установило размер квоты для выдачи иностранцам разрешений на временное проживание в России в 2027 году, она уменьшена по сравнению с... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:48+0300
2026-10-09T18:48+0300
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874124616.jpg?1791560898
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России установило размер квоты для выдачи иностранцам разрешений на временное проживание в России в 2027 году, она уменьшена по сравнению с текущим годом и составит 3010 разрешений, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости. "Установить на 2027 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3010 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации", - указано в документе. Также кабмин установил резерв такой квоты в количестве 900 разрешений. По сравнению с 2026 годом квота снизилась с 3802 до 3010 разрешений, резерв квоты также был снижен - со 1140 до 900 разрешений. Согласно распределению по регионам, наибольшую квоту на следующий год получат пять субъектов. Так, квота в Москве на следующий год составит 500 разрешений, в Московской области - 250 разрешений, в Татарстане, Новосибирской и Воронежской областях - по 100 разрешений. Квота на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в России ежегодно утверждается правительством на основании предложений от региональных властей с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном субъекте.
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РОССИЯ
18:48 09.10.2026
 
Кабмин снизил квоту выдачи иностранцам разрешений на временное проживание

Кабмин снизил квоту выдачи иностранцам разрешений на временное проживание в 2027 году

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство России установило размер квоты для выдачи иностранцам разрешений на временное проживание в России в 2027 году, она уменьшена по сравнению с текущим годом и составит 3010 разрешений, следует из документа кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Установить на 2027 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3010 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации", - указано в документе.
Также кабмин установил резерв такой квоты в количестве 900 разрешений.
По сравнению с 2026 годом квота снизилась с 3802 до 3010 разрешений, резерв квоты также был снижен - со 1140 до 900 разрешений.
Согласно распределению по регионам, наибольшую квоту на следующий год получат пять субъектов. Так, квота в Москве на следующий год составит 500 разрешений, в Московской области - 250 разрешений, в Татарстане, Новосибирской и Воронежской областях - по 100 разрешений.
Квота на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в России ежегодно утверждается правительством на основании предложений от региональных властей с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном субъекте.
 
РОССИЯ
 
 
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