https://1prime.ru/20261009/jandeks-874127935.html
В "Яндекс Go" восстановили работу сервиса по вызову такси
В "Яндекс Go" восстановили работу сервиса по вызову такси - 09.10.2026, ПРАЙМ
В "Яндекс Go" восстановили работу сервиса по вызову такси
Специалисты "Яндекса" восстановили работу сервиса по вызову такси в приложении "Яндекс Go", там снова можно заказать машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:54+0300
2026-10-09T19:54+0300
2026-10-09T19:54+0300
технологии
бизнес
россия
яндекс go
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874127935.jpg?1791564855
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Специалисты "Яндекса" восстановили работу сервиса по вызову такси в приложении "Яндекс Go", там снова можно заказать машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В "Яндекс Go" снова можно заказать такси – наши специалисты восстановили работу сервиса", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу в работе приложения произошел сбой, в результате которого пользователи не могли вызвать такси.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, яндекс go, яндекс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Яндекс Go, Яндекс
В "Яндекс Go" восстановили работу сервиса по вызову такси
"Яндекс" восстановил работу сервиса по вызову такси в приложении "Яндекс Go"
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Специалисты "Яндекса" восстановили работу сервиса по вызову такси в приложении "Яндекс Go", там снова можно заказать машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В "Яндекс Go" снова можно заказать такси – наши специалисты восстановили работу сервиса", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу в работе приложения произошел сбой, в результате которого пользователи не могли вызвать такси.