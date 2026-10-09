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В "Яндекс Go" восстановили работу сервиса по вызову такси

В "Яндекс Go" восстановили работу сервиса по вызову такси - 09.10.2026, ПРАЙМ

В "Яндекс Go" восстановили работу сервиса по вызову такси

Специалисты "Яндекса" восстановили работу сервиса по вызову такси в приложении "Яндекс Go", там снова можно заказать машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:54+0300

2026-10-09T19:54+0300

2026-10-09T19:54+0300

технологии

бизнес

россия

яндекс go

яндекс

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Специалисты "Яндекса" восстановили работу сервиса по вызову такси в приложении "Яндекс Go", там снова можно заказать машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "В "Яндекс Go" снова можно заказать такси – наши специалисты восстановили работу сервиса", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу в работе приложения произошел сбой, в результате которого пользователи не могли вызвать такси.

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