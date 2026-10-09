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"Бургер Кинг" сохранит рабочие места в закрытых во Владивостоке ресторанах

"Бургер Кинг" сохранит рабочие места в закрытых во Владивостоке ресторанах - 09.10.2026, ПРАЙМ

"Бургер Кинг" сохранит рабочие места в закрытых во Владивостоке ресторанах

"Бургер Кинг" сохранит рабочие места в закрытых во Владивостоке ресторанах и запустят новые точки после обучения команды по стандартам сети, рассказал РИА... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:20+0300

2026-10-09T19:20+0300

2026-10-09T19:20+0300

бизнес

владивосток

burger king

роспотребнадзор

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. "Бургер Кинг" сохранит рабочие места в закрытых во Владивостоке ресторанах и запустят новые точки после обучения команды по стандартам сети, рассказал РИА Новости генеральный директор "Бургер Кинг" Сергей Козлов. Ранее в соцсетях были опубликованы видео с кухни ресторана "Бургер Кинг" на улице Семеновской в центре Владивостока. На кадрах один из сотрудников берет со стола лежащее рядом с бургерами средство контрацепции и демонстрирует его, на другом - работник пинает футбольный мяч на кухне. В "Бургер Кинг Россия" сообщали, что работа двух ресторанов франчайзи во Владивостоке после этих видео остановлена, дальнейшее сотрудничество прекращено. В управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщали, что ресторану направлен запрос о предоставлении пояснений по указанным фактам. "Бренд "Бургер Кинг" остается во Владивостоке, и мы сохраним рабочие места. Сейчас рестораны закрыты, но мы запустим их, когда будем уверены, что гости получат наш лучший продукт, высокое качество сервиса и полную безопасность. Перед открытием команда пройдет обучение по стандартам сети, как сотрудники любого нового ресторана", - сказал Козлов. По словам гендиректора, нарушение, которое попало на видео, допустили конкретные люди и по их поступкам нельзя судить обо всей команде. "Мне жаль, что из-за тех, кто нарушил стандарты, пострадали сотрудники, которые годами добросовестно работали в наших ресторанах", - отметил Козлов. Он подчеркнул, что решение в отношении данного франчайзи изменено не будет из-за грубейшего нарушения стандартов сети - он больше не может работать под брендом "Бургер Кинг". При этом после закрытия ресторанов за сотрудниками франчайзи сохраняется заработная плата. "Мы отвечаем за безопасность гостей и не можем допускать подобного. Но это решение не означает, что мы отказываемся от команды", - заверил Козлов. Также он поделился, что сотрудники, причастные к инциденту, к дальнейшей работе допущены не будут. Ранее 9 октября территориальный управляющий Алексей Шавша сообщил РИА Новости, что двое бывших сотрудников ресторана "Бургер Кинг" во Владивостоке, из-за видео которых закрыли два филиала в городе, уволились еще до публикации этих роликов, один из них – несовершеннолетний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, владивосток, burger king, роспотребнадзор