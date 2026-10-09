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В Китае оценили торговые отношения с ЕС
В Китае оценили торговые отношения с ЕС - 09.10.2026, ПРАЙМ
В Китае оценили торговые отношения с ЕС
Китай всегда придавал большое значение развитию торгово-экономических отношений с ЕС, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР на встрече с еврокомиссаром по | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:17+0300
2026-10-09T18:17+0300
2026-10-09T18:22+0300
мировая экономика
китай
кнр
пекин
марош шефчович
ес
госсовет
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ПЕКИН, 9 окт – ПРАЙМ. Китай всегда придавал большое значение развитию торгово-экономических отношений с ЕС, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР на встрече с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. "Китай всегда придавал большое значение развитию торгово-экономических отношений с ЕС и готов сотрудничать с Евросоюзом для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух сторон", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Шефчович 8-9 октября находится в Пекине, где он также провел переговоры с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.
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мировая экономика, китай, кнр, пекин, марош шефчович, ес, госсовет
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Марош Шефчович, ЕС, Госсовет
В Китае оценили торговые отношения с ЕС
Хэ Лифэн: Китай всегда придавал большое значение развитию торговых отношений с ЕС
ПЕКИН, 9 окт – ПРАЙМ. Китай всегда придавал большое значение развитию торгово-экономических отношений с ЕС, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР на встрече с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем.
"Китай всегда придавал большое значение развитию торгово-экономических отношений с ЕС и готов сотрудничать с Евросоюзом для реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух сторон", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Шефчович 8-9 октября находится в Пекине, где он также провел переговоры с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.