https://1prime.ru/20261009/kitaj-874122874.html
Китай призвал не политизировать торговлю
Китай призвал не политизировать торговлю - 09.10.2026, ПРАЙМ
Китай призвал не политизировать торговлю
Торгово-экономические вопросы не должны политизироваться из-за опасений стран по поводу собственной промышленной конкурентоспособности и положения на рынке,... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:20+0300
2026-10-09T18:20+0300
2026-10-09T18:23+0300
мировая экономика
китай
кнр
пекин
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ПЕКИН, 9 окт – ПРАЙМ. Торгово-экономические вопросы не должны политизироваться из-за опасений стран по поводу собственной промышленной конкурентоспособности и положения на рынке, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. "Китай последовательно считает, что вопрос производственных мощностей следует рассматривать всесторонне, объективно и справедливо", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что "торгово-экономические вопросы не должны политизироваться из-за опасений по поводу собственной промышленной конкурентоспособности и положения на рынке". "Китай привержен построению современной промышленной системы путем открытости и сотрудничества, Пекин поддерживает построение справедливого и рационального международного экономического порядка", - добавили в минкоммерции. Указано, что Китай призывает все заинтересованные стороны поддерживать многосторонность и взаимовыгодное сотрудничество, а также уважать правила рынка.
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мировая экономика, китай, кнр, пекин
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин
Китай призвал не политизировать торговлю
Минкоммерции Китая призвало не политизировать торговлю из-за опасений в конкуренции
ПЕКИН, 9 окт – ПРАЙМ. Торгово-экономические вопросы не должны политизироваться из-за опасений стран по поводу собственной промышленной конкурентоспособности и положения на рынке, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
"Китай последовательно считает, что вопрос производственных мощностей следует рассматривать всесторонне, объективно и справедливо", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "торгово-экономические вопросы не должны политизироваться из-за опасений по поводу собственной промышленной конкурентоспособности и положения на рынке".
"Китай привержен построению современной промышленной системы путем открытости и сотрудничества, Пекин поддерживает построение справедливого и рационального международного экономического порядка", - добавили в минкоммерции.
Указано, что Китай призывает все заинтересованные стороны поддерживать многосторонность и взаимовыгодное сотрудничество, а также уважать правила рынка.