https://1prime.ru/20261009/kitaj-874122874.html

Китай призвал не политизировать торговлю

Китай призвал не политизировать торговлю - 09.10.2026, ПРАЙМ

Китай призвал не политизировать торговлю

Торгово-экономические вопросы не должны политизироваться из-за опасений стран по поводу собственной промышленной конкурентоспособности и положения на рынке,... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T18:20+0300

2026-10-09T18:20+0300

2026-10-09T18:23+0300

мировая экономика

китай

кнр

пекин

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ПЕКИН, 9 окт – ПРАЙМ. Торгово-экономические вопросы не должны политизироваться из-за опасений стран по поводу собственной промышленной конкурентоспособности и положения на рынке, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. "Китай последовательно считает, что вопрос производственных мощностей следует рассматривать всесторонне, объективно и справедливо", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что "торгово-экономические вопросы не должны политизироваться из-за опасений по поводу собственной промышленной конкурентоспособности и положения на рынке". "Китай привержен построению современной промышленной системы путем открытости и сотрудничества, Пекин поддерживает построение справедливого и рационального международного экономического порядка", - добавили в минкоммерции. Указано, что Китай призывает все заинтересованные стороны поддерживать многосторонность и взаимовыгодное сотрудничество, а также уважать правила рынка.

китай

кнр

пекин

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, китай, кнр, пекин