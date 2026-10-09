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В Китае призвали ЕС продолжать диалог по вопросам торговли
В Китае призвали ЕС продолжать диалог по вопросам торговли - 09.10.2026, ПРАЙМ
В Китае призвали ЕС продолжать диалог по вопросам торговли
Китай и ЕС должны продолжать диалог и надлежащим образом решать разногласия, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с еврокомиссаром по | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:20+0300
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мировая экономика
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пекин
марош шефчович
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ПЕКИН, 9 окт – ПРАЙМ. Китай и ЕС должны продолжать диалог и надлежащим образом решать разногласия, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. "Обе стороны должны в полной мере использовать роль китайско-европейского механизма консультаций по торговле и инвестициям", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также отметил необходимость продолжать диалог, надлежащим образом решать разногласия, а также содействовать здоровому и стабильному развитию двусторонних торгово-экономических отношений. Шефчович 8-9 октября находится в Пекине, где он также провел переговоры с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.
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мировая экономика, китай, кнр, пекин, марош шефчович, ес, госсовет
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Марош Шефчович, ЕС, Госсовет
В Китае призвали ЕС продолжать диалог по вопросам торговли
Хэ Лифэн: Китай и ЕС должны вести диалог и надлежащим образом решать разногласия
ПЕКИН, 9 окт – ПРАЙМ. Китай и ЕС должны продолжать диалог и надлежащим образом решать разногласия, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем.
"Обе стороны должны в полной мере использовать роль китайско-европейского механизма консультаций по торговле и инвестициям", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также отметил необходимость продолжать диалог, надлежащим образом решать разногласия, а также содействовать здоровому и стабильному развитию двусторонних торгово-экономических отношений.
Шефчович 8-9 октября находится в Пекине, где он также провел переговоры с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.