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В Китае призвали ЕС продолжать диалог по вопросам торговли

В Китае призвали ЕС продолжать диалог по вопросам торговли - 09.10.2026, ПРАЙМ

В Китае призвали ЕС продолжать диалог по вопросам торговли

Китай и ЕС должны продолжать диалог и надлежащим образом решать разногласия, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с еврокомиссаром по | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T18:20+0300

2026-10-09T18:20+0300

2026-10-09T18:24+0300

мировая экономика

китай

кнр

пекин

марош шефчович

ес

госсовет

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ПЕКИН, 9 окт – ПРАЙМ. Китай и ЕС должны продолжать диалог и надлежащим образом решать разногласия, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. "Обе стороны должны в полной мере использовать роль китайско-европейского механизма консультаций по торговле и инвестициям", - заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также отметил необходимость продолжать диалог, надлежащим образом решать разногласия, а также содействовать здоровому и стабильному развитию двусторонних торгово-экономических отношений. Шефчович 8-9 октября находится в Пекине, где он также провел переговоры с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.

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мировая экономика, китай, кнр, пекин, марош шефчович, ес, госсовет