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Китай пригрозил ответом на ограничения под предлогом избытка мощностей - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Китай пригрозил ответом на ограничения под предлогом избытка мощностей
Китай пригрозил ответом на ограничения под предлогом избытка мощностей - 09.10.2026, ПРАЙМ
Китай пригрозил ответом на ограничения под предлогом избытка мощностей
Китай примет ответные меры, если кто-то навредит ему под предлогом избытка производственных мощностей, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:29+0300
2026-10-09T18:44+0300
китай
сша
кнр
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ПЕКИН, 9 окт – ПРАЙМ. Китай примет ответные меры, если кто-то навредит ему под предлогом избытка производственных мощностей, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. "Китай выступает против использования некоторыми странами так называемого "избытка производственных мощностей" в качестве предлога для торгового протекционизма", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что это лишь подорвет глобальный торгово-экономический порядок и стабильность производственно-сбытовых цепочек, создавая долгосрочные риски для глобального экономического роста". "Если в будущем какая-либо экономика использует это в качестве предлога для принятия мер, наносящих ущерб интересам Китая, КНР примет необходимые ответные меры", - добавили в минкоммерции. Ранее офис торгового представителя США начал расследование по статье 301 в отношении 16 стран, включая Китай, сославшись на "избыток производственных мощностей". Позже было начато еще одно расследование на основании той же статьи уже против 60 стран. Торгпред США Джеймисон Грир ранее допустил введение новых пошлин на товары из государств, чьи торговые практики признают нечестными в ходе начатого расследования. Он сослался на раздел 301 Закона о торговле 1974 года, который дает офису торгового представителя США полномочия расследовать и принимать ответные меры против иностранных государств.
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китай, сша, кнр
КИТАЙ, США, КНР
18:29 09.10.2026 (обновлено: 18:44 09.10.2026)
 
Китай пригрозил ответом на ограничения под предлогом избытка мощностей

Минкоммерции Китая пригрозило ответом на ограничения под предлогом избытка мощностей

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ПЕКИН, 9 окт – ПРАЙМ. Китай примет ответные меры, если кто-то навредит ему под предлогом избытка производственных мощностей, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.
"Китай выступает против использования некоторыми странами так называемого "избытка производственных мощностей" в качестве предлога для торгового протекционизма", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что это лишь подорвет глобальный торгово-экономический порядок и стабильность производственно-сбытовых цепочек, создавая долгосрочные риски для глобального экономического роста".
"Если в будущем какая-либо экономика использует это в качестве предлога для принятия мер, наносящих ущерб интересам Китая, КНР примет необходимые ответные меры", - добавили в минкоммерции.
Ранее офис торгового представителя США начал расследование по статье 301 в отношении 16 стран, включая Китай, сославшись на "избыток производственных мощностей". Позже было начато еще одно расследование на основании той же статьи уже против 60 стран.
Торгпред США Джеймисон Грир ранее допустил введение новых пошлин на товары из государств, чьи торговые практики признают нечестными в ходе начатого расследования. Он сослался на раздел 301 Закона о торговле 1974 года, который дает офису торгового представителя США полномочия расследовать и принимать ответные меры против иностранных государств.
 
КИТАЙСШАКНР
 
 
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