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Кувейт закупит у Британии системы ПВО на 489 миллионов долларов

Кувейт закупит у Британии системы ПВО на 489 миллионов долларов - 09.10.2026, ПРАЙМ

Кувейт закупит у Британии системы ПВО на 489 миллионов долларов

Кувейт закупит у Великобритании оснащенные искусственным интеллектом системы противовоздушной обороны на 370 миллионов фунтов стерлингов (489 миллионов... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:20+0300

2026-10-09T17:20+0300

2026-10-09T17:20+0300

вооружения

технологии

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кувейт

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ЛОНДОН, 9 окт - ПРАЙМ. Кувейт закупит у Великобритании оснащенные искусственным интеллектом системы противовоздушной обороны на 370 миллионов фунтов стерлингов (489 миллионов долларов), сообщило в пятницу британское минобороны. "В рамках сделки на сумму 370 миллионов фунтов стерлингов Кувейт приобретает у британской компании необходимые ему системы противовоздушной обороны", - говорится в заявлении. Системы ПВО, которые производятся компанией MARSS Systems Limited, оснащены средствами радиоэлектронного подавления, радарами и перехватчиками, а также центром управления с поддержкой искусственного интеллекта. В марте Британия разместила в Кувейте зенитно-ракетные установки и системы для борьбы с беспилотниками Rapid Sentry.

кувейт

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технологии, мировая экономика, кувейт, великобритания, пво, оружие