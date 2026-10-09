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Кувейт закупит у Британии системы ПВО на 489 миллионов долларов - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Кувейт закупит у Британии системы ПВО на 489 миллионов долларов
Кувейт закупит у Британии системы ПВО на 489 миллионов долларов - 09.10.2026, ПРАЙМ
Кувейт закупит у Британии системы ПВО на 489 миллионов долларов
Кувейт закупит у Великобритании оснащенные искусственным интеллектом системы противовоздушной обороны на 370 миллионов фунтов стерлингов (489 миллионов... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:20+0300
2026-10-09T17:20+0300
вооружения
технологии
мировая экономика
кувейт
великобритания
пво
оружие
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ЛОНДОН, 9 окт - ПРАЙМ. Кувейт закупит у Великобритании оснащенные искусственным интеллектом системы противовоздушной обороны на 370 миллионов фунтов стерлингов (489 миллионов долларов), сообщило в пятницу британское минобороны. "В рамках сделки на сумму 370 миллионов фунтов стерлингов Кувейт приобретает у британской компании необходимые ему системы противовоздушной обороны", - говорится в заявлении. Системы ПВО, которые производятся компанией MARSS Systems Limited, оснащены средствами радиоэлектронного подавления, радарами и перехватчиками, а также центром управления с поддержкой искусственного интеллекта. В марте Британия разместила в Кувейте зенитно-ракетные установки и системы для борьбы с беспилотниками Rapid Sentry.
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40
192
40
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4.7
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технологии, мировая экономика, кувейт, великобритания, пво, оружие
Вооружения, Технологии, Мировая экономика, КУВЕЙТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПВО, ОРУЖИЕ
17:20 09.10.2026
 
Кувейт закупит у Британии системы ПВО на 489 миллионов долларов

Кувейт потратит 489 миллионов долларов на британские системы ПВО, оснащенные ИИ

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ЛОНДОН, 9 окт - ПРАЙМ. Кувейт закупит у Великобритании оснащенные искусственным интеллектом системы противовоздушной обороны на 370 миллионов фунтов стерлингов (489 миллионов долларов), сообщило в пятницу британское минобороны.
"В рамках сделки на сумму 370 миллионов фунтов стерлингов Кувейт приобретает у британской компании необходимые ему системы противовоздушной обороны", - говорится в заявлении.
Системы ПВО, которые производятся компанией MARSS Systems Limited, оснащены средствами радиоэлектронного подавления, радарами и перехватчиками, а также центром управления с поддержкой искусственного интеллекта.
В марте Британия разместила в Кувейте зенитно-ракетные установки и системы для борьбы с беспилотниками Rapid Sentry.
 
ВооруженияТехнологииМировая экономикаКУВЕЙТВЕЛИКОБРИТАНИЯПВООРУЖИЕ
 
 
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