https://1prime.ru/20261009/maks-874121422.html

"Макс" в ближайшее время запустит новые функции

"Макс" в ближайшее время запустит новые функции - 09.10.2026, ПРАЙМ

"Макс" в ближайшее время запустит новые функции

Национальный мессенджер "Макс" в ближайшее время запустит новые функции - ветки и мультизакрепы в чатах, а также сторис в каналах, рассказал генеральный... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:43+0300

2026-10-09T17:43+0300

2026-10-09T17:52+0300

бизнес

технологии

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Национальный мессенджер "Макс" в ближайшее время запустит новые функции - ветки и мультизакрепы в чатах, а также сторис в каналах, рассказал генеральный директор платформы Фарит Хуснояров на форуме "Цифровые решения". "Есть функции, которых у нас пока не хватает, но мы стремимся все это закрыть. Так, в ближайшее время у нас появятся еще мультизакрепы, сторис в каналах и так далее. Я думаю, что ветки появятся уже в первом квартале 2027 года", - сказал он в рамках сессии Росмолодежи "Код будущего: перезагрузка молодежной политики через технологии". Хуснояров отметил, что команде мессенджера предстоит реализовать еще много функционала по запросам пользователей. Он также напомнил, что недавно "Макс" достиг пиковых аудиторных показателей для мессенджера в России: 140 миллионов регистраций и 90 миллионов ежедневных пользователей. "Поскольку количественные показатели выполнены, теперь можно больше времени уделять качеству продукта, чем мы и занимаемся: продуктовые обновления мессенджера выходят еженедельно", - добавил гендиректор платформы. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии