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"Макс" в ближайшее время запустит новые функции - 09.10.2026, ПРАЙМ
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"Макс" в ближайшее время запустит новые функции
"Макс" в ближайшее время запустит новые функции - 09.10.2026, ПРАЙМ
"Макс" в ближайшее время запустит новые функции
Национальный мессенджер "Макс" в ближайшее время запустит новые функции - ветки и мультизакрепы в чатах, а также сторис в каналах, рассказал генеральный... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:43+0300
2026-10-09T17:52+0300
бизнес
технологии
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Национальный мессенджер "Макс" в ближайшее время запустит новые функции - ветки и мультизакрепы в чатах, а также сторис в каналах, рассказал генеральный директор платформы Фарит Хуснояров на форуме "Цифровые решения". "Есть функции, которых у нас пока не хватает, но мы стремимся все это закрыть. Так, в ближайшее время у нас появятся еще мультизакрепы, сторис в каналах и так далее. Я думаю, что ветки появятся уже в первом квартале 2027 года", - сказал он в рамках сессии Росмолодежи "Код будущего: перезагрузка молодежной политики через технологии". Хуснояров отметил, что команде мессенджера предстоит реализовать еще много функционала по запросам пользователей. Он также напомнил, что недавно "Макс" достиг пиковых аудиторных показателей для мессенджера в России: 140 миллионов регистраций и 90 миллионов ежедневных пользователей. "Поскольку количественные показатели выполнены, теперь можно больше времени уделять качеству продукта, чем мы и занимаемся: продуктовые обновления мессенджера выходят еженедельно", - добавил гендиректор платформы. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, технологии
Бизнес, Технологии
17:43 09.10.2026 (обновлено: 17:52 09.10.2026)
 
"Макс" в ближайшее время запустит новые функции

Хуснояров: в "Максе" появятся ветки, мультизакрепы и сторис в каналах

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Национальный мессенджер "Макс" в ближайшее время запустит новые функции - ветки и мультизакрепы в чатах, а также сторис в каналах, рассказал генеральный директор платформы Фарит Хуснояров на форуме "Цифровые решения".
"Есть функции, которых у нас пока не хватает, но мы стремимся все это закрыть. Так, в ближайшее время у нас появятся еще мультизакрепы, сторис в каналах и так далее. Я думаю, что ветки появятся уже в первом квартале 2027 года", - сказал он в рамках сессии Росмолодежи "Код будущего: перезагрузка молодежной политики через технологии".
Хуснояров отметил, что команде мессенджера предстоит реализовать еще много функционала по запросам пользователей.
Он также напомнил, что недавно "Макс" достиг пиковых аудиторных показателей для мессенджера в России: 140 миллионов регистраций и 90 миллионов ежедневных пользователей.
"Поскольку количественные показатели выполнены, теперь можно больше времени уделять качеству продукта, чем мы и занимаемся: продуктовые обновления мессенджера выходят еженедельно", - добавил гендиректор платформы.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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