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Дефицит бюджета за январь-сентябрь составил 5,2 триллиона рублей

Дефицит бюджета за январь-сентябрь составил 5,2 триллиона рублей - 09.10.2026, ПРАЙМ

Дефицит бюджета за январь-сентябрь составил 5,2 триллиона рублей

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-сентябрь 2026 года предварительно составил 5,186 триллиона рублей или 2,2% ВВП, сообщает Минфин РФ. | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:00+0300

2026-10-09T19:00+0300

2026-10-09T19:00+0300

финансы

минфин

бюджет

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-сентябрь 2026 года предварительно составил 5,186 триллиона рублей или 2,2% ВВП, сообщает Минфин РФ. "По итогам января-сентября 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 186 млрд рублей. В целом за год размер дефицита федерального бюджета ожидается в пределах 3,2% ВВП", - говорится в материалах на сайте. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-сентября составил 2,2% ВВП. "При этом расширение структурного дефицита в текущем году финансируется, преимущественно не прибегая к дополнительным заимствованиям на рынке ОФЗ, что призвано смягчить ситуацию с доступностью кредитных ресурсов для внебюджетного сектора и поддержать стабильность на финансовых рынках", - отмечается в материалах. Увеличение расходов на финансирование ключевых приоритетов в совокупности с сокращением базовых нефтегазовых доходов потребовали некоторого отклонения от целевых параметров структурного баланса, отметили в Минфине. "Дефицит на первичном структурном уровне в текущем году ожидается в пределах 1,8% ВВП", - говорится в материалах. По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2026 года составил 29,639 триллиона рублей, что на 10% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года, говорится в материалах. "В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+18,8% г/г), так и бюджетной системы в целом (+13,1% г/г) наблюдается положительная динамика", - отмечает Минфин. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-сентября 2026 года составил 34,825 триллиона рублей, что выше показателей предыдущего года на 14,5% в годовом выражении, говорится в материалах. "Предельный размер расходов федерального бюджета может быть увеличен в текущем году в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов, а также за счет привлечения (в размере не более 3 трлн рублей) иных источников финансирования дефицита", - указывается в материалах.

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финансы, минфин, бюджет