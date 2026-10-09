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Нефтегазовые доходы бюджета за январь-сентябрь снизились на 17,2% - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Нефтегазовые доходы бюджета за январь-сентябрь снизились на 17,2%
Нефтегазовые доходы бюджета за январь-сентябрь снизились на 17,2% - 09.10.2026, ПРАЙМ
Нефтегазовые доходы бюджета за январь-сентябрь снизились на 17,2%
Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-сентябрь снизились на 17,2% - до 5,471 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 18,8% - до 24,168 триллиона... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:00+0300
2026-10-09T19:00+0300
россия
финансы
минфин
фнб
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-сентябрь снизились на 17,2% - до 5,471 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 18,8% - до 24,168 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 5 471 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 17,2% г/г) вследствие снижения среднего обменного курса доллара за отчетный период, а также роста демпфирующей компоненты на фоне опережающего роста мировых цен на нефтепродукты", - говорится в материалах на сайте. Поступление нефтегазовых доходов в январе-сентябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, отметили в Минфине. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отмечается в материалах. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 24 168 млрд рублей и увеличились на 18,8% г/г", - говорится также в сообщении.
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россия, финансы, минфин, фнб
РОССИЯ, Финансы, Минфин, ФНБ
19:00 09.10.2026
 
Нефтегазовые доходы бюджета за январь-сентябрь снизились на 17,2%

Минфин: нефтегазовые доходы бюджета снизились за январь-сентябрь на 17,2%

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-сентябрь снизились на 17,2% - до 5,471 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 18,8% - до 24,168 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ.
"Нефтегазовые доходы составили 5 471 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 17,2% г/г) вследствие снижения среднего обменного курса доллара за отчетный период, а также роста демпфирующей компоненты на фоне опережающего роста мировых цен на нефтепродукты", - говорится в материалах на сайте.
Поступление нефтегазовых доходов в январе-сентябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, отметили в Минфине.
Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отмечается в материалах.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 24 168 млрд рублей и увеличились на 18,8% г/г", - говорится также в сообщении.
 
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