https://1prime.ru/20261009/minfin-874124993.html

Нефтегазовые доходы бюджета за январь-сентябрь снизились на 17,2%

Нефтегазовые доходы бюджета за январь-сентябрь снизились на 17,2% - 09.10.2026, ПРАЙМ

Нефтегазовые доходы бюджета за январь-сентябрь снизились на 17,2%

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-сентябрь снизились на 17,2% - до 5,471 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 18,8% - до 24,168 триллиона... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:00+0300

2026-10-09T19:00+0300

2026-10-09T19:00+0300

россия

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фнб

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-сентябрь снизились на 17,2% - до 5,471 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 18,8% - до 24,168 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 5 471 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 17,2% г/г) вследствие снижения среднего обменного курса доллара за отчетный период, а также роста демпфирующей компоненты на фоне опережающего роста мировых цен на нефтепродукты", - говорится в материалах на сайте. Поступление нефтегазовых доходов в январе-сентябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, отметили в Минфине. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отмечается в материалах. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 24 168 млрд рублей и увеличились на 18,8% г/г", - говорится также в сообщении.

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россия, финансы, минфин, фнб