https://1prime.ru/20261009/minselhoz-874126075.html

Минсельхоз предложил минимальные цены на зерновые в 2026-2027 годах

Минсельхоз предложил минимальные цены на зерновые в 2026-2027 годах - 09.10.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз предложил минимальные цены на зерновые в 2026-2027 годах

Минсельхоз России предложил минимальные и максимальные цены на зерновые, при достижении которых в 2026-2027 сельхозгоду будут проводиться закупочные... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:17+0300

2026-10-09T19:17+0300

2026-10-09T19:17+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

минсельхоз

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз России предложил минимальные и максимальные цены на зерновые, при достижении которых в 2026-2027 сельхозгоду будут проводиться закупочные интервенции, следует из проекта приказа, опубликованного на официальном сайте размещения проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, ведомство предлагает определить предельные минимальные цены на период с 1 ноября 2026 года по 30 июня 2027 года на мягкую пшеницу третьего и четвертого классов на уровне 12 210 рублей за тонну и 11 880 рублей за тонну с учетом НДС соответственно. На рожь не ниже третьего класса - 11 660 рублей за тонну, на ячмень - 11 220 рублей за тонну. А максимальные предельные цены на тот же период на мягкую пшеницу третьего класса предлагается определить на уровне 13 420 рублей за тонну с учетом НДС, на мягкую пшеницу четвертого класса - 13 090 рублей за тонну, на рожь не ниже третьего класса - 12 870 рублей за тонну, на ячмень - 12 320 рублей за тонну с учетом НДС. Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что министерство на фоне сложностей с реализацией зерна из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев. Помимо прочего, она отметила, что прорабатываются закупочные интервенции зерна для южных регионов. Запустить их планируется в конце октября. В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз