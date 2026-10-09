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МКБ открыл региональный центр "Волга" в Казани

МКБ открыл региональный центр "Волга" в Казани - 09.10.2026, ПРАЙМ

МКБ открыл региональный центр "Волга" в Казани

В Казани 9 октября начал работу региональный центр Московского кредитного банка "Волга", сообщили в пресс-службе организации. | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T18:00+0300

2026-10-09T18:00+0300

2026-10-09T18:00+0300

финансы

банки

казань

мкб

московский кредитный банк

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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В Казани 9 октября начал работу региональный центр Московского кредитного банка "Волга", сообщили в пресс-службе организации.Зона ответственности центра охватит Приволжский округ, в том числе Республику Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Нижегородскую, Оренбургскую и Самарскую области."Региональный центр будет работать со всеми клиентскими сегментами – от обслуживания крупных корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса до работы с частными лицами и персонального обслуживания (private banking)", — рассказали в пресс-службе.Банк работает в Республике Татарстан уже несколько лет, сотрудничая с предприятиями промышленного, сельскохозяйственного, нефтегазового секторов и девелоперами. В дальнейшем МКБ намерен расширить свое участие в важных для региона проектах, добавили в пресс-службе.

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финансы, банки, казань, мкб, московский кредитный банк