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Индекс Мосбиржи усилил рост до 1,7% после заявлений Трампа
Индекс Мосбиржи усилил рост до 1,7% после заявлений Трампа - 09.10.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи усилил рост до 1,7% после заявлений Трампа
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии усилил рост до 1,7% после заявлений президента США Дональда Трампа об итогах телефонного разговора с президентом России... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T22:21+0300
2026-10-09T22:21+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии усилил рост до 1,7% после заявлений президента США Дональда Трампа об итогах телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 22.12 мск рос на 1,74%, до 2352,7 пункта. До заявлений Трампа он рос в пределах 0,5%. Трамп в пятницу сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным, назвал беседу очень успешной. Президент США утверждает, что Россия готова поставить в США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч тонн - в ноябре и 1 миллион тонн - после.
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рынок, торги, сша, дональд трамп, владимир путин, мосбиржа
Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мосбиржа
Индекс Мосбиржи усилил рост до 1,7% после заявлений Трампа
Индекс Мосбиржи усилил рост после заявлений Трампа об итогах разговора с Путиным