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США ввели санкции против МУС
США ввели санкции против МУС - 09.10.2026, ПРАЙМ
США ввели санкции против МУС
Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), запрещающие любые транзакции с инстанцией и нацеленные... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:17+0300
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ВАШИНГТОН, 9 окт – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), запрещающие любые транзакции с инстанцией и нацеленные на парализацию его деятельности, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев… Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Международного уголовного суда. Мы запретим операции с этим судом-изгоем, перекрыв ему ресурсы и парализовав его способность функционировать", - говорится в заявлении Рубио.Глава американской дипломатии подчеркнул, что на протяжении десятилетий как республиканцы, так и демократы отвергали юрисдикцию суда над гражданами США, военнослужащими или политическими лидерами."Америка никогда не присоединялась к этому суду. Он нам не нужен, и мы его не хотим", — отметил госсекретарь.В своем заявлении Рубио также обвинил "глобалистских экспертов" в стремлении расширить полномочия инстанции за американский счет и преследовать военных, агентов пограничной службы и выборных должностных лиц США.При этом Рубио отметил, что США по-прежнему рассчитывают на дипломатическое решение и выстроили введенные санкции против МУС таким образом, чтобы оставить возможность для переговоров.Вместе с тем госсекретарь предупредил о готовности к радикальным шагам, призвав союзников США вмешаться в ситуацию."Либо МУС прекратит свои угрозы, либо мы покончим с МУС. Мы рассчитываем, что наши союзники, многие из которых входят в МУС и полагаются на американских военнослужащих для своей защиты, обуздают этот суд. Если они этого не сделают, США продолжат кампанию по демонтажу МУС, кирпичик за кирпичиком, до тех пор, пока угроза американцам не будет ликвидирована", — резюмировал Рубио.Ранее Трамп, выступая на Генассамблее ООН, призвал все страны МУС покинуть этот институт. Как заявил РИА Новости ведущий адвокат защиты в МУС Герт-Ян Александер Кнопс, включение МУС в санкционный список США может парализовать все его текущие разбирательства.США в 2025 году уже ввели персональные санкции в отношении ряда должностных лиц Международного уголовного суда. Ограничения коснулись девяти судей, двух заместителей прокурора, отстраненного от должности прокурора Карима Хана и одного сотрудника аппарата прокуратуры.
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мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, марко рубио, мус
Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп, Марко Рубио, МУС
США ввели санкции против МУС
Рубио: США ввели санкции против МУС с запретом на любые операции с судом
ВАШИНГТОН, 9 окт – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), запрещающие любые транзакции с инстанцией и нацеленные на парализацию его деятельности, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев… Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Международного уголовного суда. Мы запретим операции с этим судом-изгоем, перекрыв ему ресурсы и парализовав его способность функционировать", - говорится в заявлении Рубио.
Глава американской дипломатии подчеркнул, что на протяжении десятилетий как республиканцы, так и демократы отвергали юрисдикцию суда над гражданами США, военнослужащими или политическими лидерами.
"Америка никогда не присоединялась к этому суду. Он нам не нужен, и мы его не хотим", — отметил госсекретарь.
В своем заявлении Рубио также обвинил "глобалистских экспертов" в стремлении расширить полномочия инстанции за американский счет и преследовать военных, агентов пограничной службы и выборных должностных лиц США.
При этом Рубио отметил, что США по-прежнему рассчитывают на дипломатическое решение и выстроили введенные санкции против МУС таким образом, чтобы оставить возможность для переговоров.
Вместе с тем госсекретарь предупредил о готовности к радикальным шагам, призвав союзников США вмешаться в ситуацию.
"Либо МУС прекратит свои угрозы, либо мы покончим с МУС. Мы рассчитываем, что наши союзники, многие из которых входят в МУС и полагаются на американских военнослужащих для своей защиты, обуздают этот суд. Если они этого не сделают, США продолжат кампанию по демонтажу МУС, кирпичик за кирпичиком, до тех пор, пока угроза американцам не будет ликвидирована", — резюмировал Рубио.
Ранее Трамп, выступая на Генассамблее ООН, призвал все страны МУС покинуть этот институт. Как заявил РИА Новости ведущий адвокат защиты в МУС Герт-Ян Александер Кнопс, включение МУС в санкционный список США может парализовать все его текущие разбирательства.
США в 2025 году уже ввели персональные санкции в отношении ряда должностных лиц Международного уголовного суда. Ограничения коснулись девяти судей, двух заместителей прокурора, отстраненного от должности прокурора Карима Хана и одного сотрудника аппарата прокуратуры.