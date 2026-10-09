Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внешнеторговый оборот Абхазии за 9 месяцев составил 47 миллиардов рублей - 09.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261009/oborot-874130061.html
Внешнеторговый оборот Абхазии за 9 месяцев составил 47 миллиардов рублей
Внешнеторговый оборот Абхазии за 9 месяцев составил 47 миллиардов рублей - 09.10.2026, ПРАЙМ
Внешнеторговый оборот Абхазии за 9 месяцев составил 47 миллиардов рублей
Внешнеторговый оборот Абхазии за первые 9 месяцев текущего года составил почти 47 миллиардов рублей, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на данные кабина... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T21:36+0300
2026-10-09T21:36+0300
россия
мировая экономика
абхазия
sputnik
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874130061.jpg?1791571015
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Абхазии за первые 9 месяцев текущего года составил почти 47 миллиардов рублей, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на данные кабина республики. "46,9 миллиарда рублей составил внешнеторговый оборот Абхазии в январе-сентябре 2026 года", - говорится в сообщении Sputnik. Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году сумма внешнеторгового оборота возросла на 4,3 миллиарда рублей. Кроме того, объем импорта возрос с 38,3 миллиарда рублей до 42,9 миллиардов рублей, однако экспорт упал с 4,3 миллиарда рублей до 4 миллиардов рублей.  
абхазия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, абхазия, sputnik
РОССИЯ, Мировая экономика, АБХАЗИЯ, Sputnik
21:36 09.10.2026
 
Внешнеторговый оборот Абхазии за 9 месяцев составил 47 миллиардов рублей

Внешнеторговый оборот Абхазии за 9 месяцев составил почти 47 миллиардов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Абхазии за первые 9 месяцев текущего года составил почти 47 миллиардов рублей, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на данные кабина республики.
"46,9 миллиарда рублей составил внешнеторговый оборот Абхазии в январе-сентябре 2026 года", - говорится в сообщении Sputnik.
Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году сумма внешнеторгового оборота возросла на 4,3 миллиарда рублей. Кроме того, объем импорта возрос с 38,3 миллиарда рублей до 42,9 миллиардов рублей, однако экспорт упал с 4,3 миллиарда рублей до 4 миллиардов рублей.
 
 
РОССИЯМировая экономикаАБХАЗИЯSputnik
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала