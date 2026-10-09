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Внешнеторговый оборот Абхазии за 9 месяцев составил 47 миллиардов рублей
Внешнеторговый оборот Абхазии за 9 месяцев составил 47 миллиардов рублей - 09.10.2026, ПРАЙМ
Внешнеторговый оборот Абхазии за 9 месяцев составил 47 миллиардов рублей
Внешнеторговый оборот Абхазии за первые 9 месяцев текущего года составил почти 47 миллиардов рублей, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на данные кабина... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T21:36+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Абхазии за первые 9 месяцев текущего года составил почти 47 миллиардов рублей, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на данные кабина республики.
"46,9 миллиарда рублей составил внешнеторговый оборот Абхазии в январе-сентябре 2026 года", - говорится в сообщении Sputnik.
Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году сумма внешнеторгового оборота возросла на 4,3 миллиарда рублей. Кроме того, объем импорта возрос с 38,3 миллиарда рублей до 42,9 миллиардов рублей, однако экспорт упал с 4,3 миллиарда рублей до 4 миллиардов рублей.
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Внешнеторговый оборот Абхазии за 9 месяцев составил 47 миллиардов рублей
Внешнеторговый оборот Абхазии за 9 месяцев составил почти 47 миллиардов рублей
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Абхазии за первые 9 месяцев текущего года составил почти 47 миллиардов рублей, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на данные кабина республики.
"46,9 миллиарда рублей составил внешнеторговый оборот Абхазии в январе-сентябре 2026 года", - говорится в сообщении Sputnik.
Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году сумма внешнеторгового оборота возросла на 4,3 миллиарда рублей. Кроме того, объем импорта возрос с 38,3 миллиарда рублей до 42,9 миллиардов рублей, однако экспорт упал с 4,3 миллиарда рублей до 4 миллиардов рублей.