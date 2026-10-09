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Вице-премьер Оверчук заявил, что дедолларизацию в мире уже не остановить - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Вице-премьер Оверчук заявил, что дедолларизацию в мире уже не остановить
Вице-премьер Оверчук заявил, что дедолларизацию в мире уже не остановить - 09.10.2026, ПРАЙМ
Вице-премьер Оверчук заявил, что дедолларизацию в мире уже не остановить
Те, кто хотел использовать доллар как оружие, просчитались, доверие к доллару подорвано и процесс дедолларизации в мире уже не остановить, заявил российский... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:11+0300
2026-10-09T19:11+0300
москва
алексей оверчук
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Те, кто хотел использовать доллар как оружие, просчитались, доверие к доллару подорвано и процесс дедолларизации в мире уже не остановить, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Те, кто принимал решение о превращении системы взаиморасчетов и американского доллара в оружие, очень сильно просчитались. Они не думали о том, как это может развиться в будущем. Сегодня мы видим, что действительно страны постепенно отказываются от доллара, видят в нем, к сожалению или к счастью, ненадежную валюту. Создаются альтернативы во всем мире. И этот процесс, который уже не остановить", - заявил Оверчук в эфире Первого канала. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не призывает к дедолларизации, а действует исходя из своих национальных интересов. По его словам, страны БРИКС не ставят перед собой цель отказаться от расчетов в долларах, однако вынуждены искать альтернативные способы платежей из-за использования национальных валют в качестве инструмента политического давления.
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192
40
192
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москва, алексей оверчук, дмитрий песков
МОСКВА, Алексей Оверчук, Дмитрий Песков
19:11 09.10.2026
 
Вице-премьер Оверчук заявил, что дедолларизацию в мире уже не остановить

Вице-премьер Оверчук: те, кто хотел использовать доллар как оружие, просчитались

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Те, кто хотел использовать доллар как оружие, просчитались, доверие к доллару подорвано и процесс дедолларизации в мире уже не остановить, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Те, кто принимал решение о превращении системы взаиморасчетов и американского доллара в оружие, очень сильно просчитались. Они не думали о том, как это может развиться в будущем. Сегодня мы видим, что действительно страны постепенно отказываются от доллара, видят в нем, к сожалению или к счастью, ненадежную валюту. Создаются альтернативы во всем мире. И этот процесс, который уже не остановить", - заявил Оверчук в эфире Первого канала.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не призывает к дедолларизации, а действует исходя из своих национальных интересов. По его словам, страны БРИКС не ставят перед собой цель отказаться от расчетов в долларах, однако вынуждены искать альтернативные способы платежей из-за использования национальных валют в качестве инструмента политического давления.
 
МОСКВААлексей ОверчукДмитрий Песков
 
 
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