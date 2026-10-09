https://1prime.ru/20261009/pravitelstvo-874120614.html

Правительство предоставило маркетплейсам безвозмездный доступ к сервису

Правительство предоставило маркетплейсам безвозмездный доступ к сервису - 09.10.2026, ПРАЙМ

Правительство предоставило маркетплейсам безвозмездный доступ к сервису

Правительство предоставило маркетплейсам безвозмездный доступ к Единому цифровому сервису для проверки карточек товаров на соответствие ряду обязательных... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:34+0300

2026-10-09T17:34+0300

2026-10-09T17:34+0300

технологии

бизнес

финансы

дмитрий григоренко

минцифры

роспатент

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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Правительство предоставило маркетплейсам безвозмездный доступ к Единому цифровому сервису для проверки карточек товаров на соответствие ряду обязательных требований, сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. Отмечается, что постановление, которое вносит дополнения в порядок проверки информации, подписано. Инструмент создан для реализации закона "О платформенной экономике", который вступил в силу 1 октября 2026 года. Ключевое нововведение – возможность проведения проверок карточек товаров с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система нормативной справочной информации" (ЕСНСИ). На базе ЕСНСИ Минцифры России создало Единый цифровой сервис, который выступит агрегатором данных из девяти реестров. В частности, сервис уже содержит сведения из Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза, Реестра пестицидов и агрохимикатов, ГИС в области аккредитации, ГИС в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и других информационных систем. В ближайшее время к ним будут добавлены данные Роспатента (Единый реестр товарных знаков). "Правительство совершенствует механизм проверки карточек товаров на маркетплейсах. Для этого создан Единый цифровой сервис, который позволяет операторам платформ получать необходимые сведения из государственных информационных систем в режиме "одного окна", без обращений к каждому реестру отдельно", - прокомментировал Григоренко, слова которого приводятся в сообщении. При этом операторы ГИС, по его словам, обязаны обеспечивать полноту, актуальность и достоверность данных. "Сервис упрощает проверку товаров перед размещением на маркетплейсах, повышает безопасность покупок и других сделок, а также снижает нагрузку на государственные информационные системы", - добавил он. У маркетплейсов также сохраняется возможность проверки двумя способами: через прямое информационное взаимодействие и с использованием общедоступных сведений из реестров, как резервных каналов связи. Вместе с тем постановление уточняет перечень статусов регистрационных удостоверений и сертификатов, при которых карточка товара может размещаться. Акт подготовлен Минэкономразвития. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. По истечении 90 дней после публикации использование Единого цифрового сервиса становится обязательным. Это время отведено операторам платформ и государственных реестров для настройки информационного обмена.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, финансы, дмитрий григоренко, минцифры, роспатент