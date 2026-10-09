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Правительство утвердило изменения в расчет разовых платежей за золото - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство утвердило изменения в расчет разовых платежей за золото
Правительство утвердило изменения в расчет разовых платежей за золото - 09.10.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило изменения в расчет разовых платежей за золото
Правительство РФ утвердило изменения в расчет размера разовых платежей за участки недр россыпного золота, вводится повышающий коэффициент, что увеличивает... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T23:07+0300
2026-10-09T23:07+0300
россия
минприроды
роснедра
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило изменения в расчет размера разовых платежей за участки недр россыпного золота, вводится повышающий коэффициент, что увеличивает минимальный размер платежа на 20%, следует из постановления, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. В сентябре Минприроды РФ и Роснедра представили приказ об увеличении стартового платежа за месторождения россыпного золота на 20%. "Изменения, которые вносятся в правила определения размера разовых платежей за пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов… Крз - коэффициент, применяемый для участков недр, содержащих россыпное золото. Коэффициент Крз принимается равным 1,2", - говорится в документе. Таким образом, методика расчета размера минимального платежа за месторождение россыпного золота теперь дополнительно включает повышающий коэффициент 1,2, следовательно платеж вырастет на 20%. Ранее формула учитывала только среднегодовую добычу ресурса и единый коэффициент для всех твердых полезных ископаемых в размере 0,1. Согласно документу, для золота при расчете НДПИ также будет учитываться новый коэффициент (КДРМ), включающий мировую цену и курс доллара. Соответственно, при росте стоимости драгметалла в мире, будет увеличиваться НДПИ и стартовый платеж.
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россия, минприроды, роснедра
РОССИЯ, Минприроды, Роснедра
23:07 09.10.2026
 
Правительство утвердило изменения в расчет разовых платежей за золото

Правительство утвердило изменения в расчет разовых платежей за участки россыпного золота

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило изменения в расчет размера разовых платежей за участки недр россыпного золота, вводится повышающий коэффициент, что увеличивает минимальный размер платежа на 20%, следует из постановления, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
В сентябре Минприроды РФ и Роснедра представили приказ об увеличении стартового платежа за месторождения россыпного золота на 20%.
"Изменения, которые вносятся в правила определения размера разовых платежей за пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов… Крз - коэффициент, применяемый для участков недр, содержащих россыпное золото. Коэффициент Крз принимается равным 1,2", - говорится в документе.
Таким образом, методика расчета размера минимального платежа за месторождение россыпного золота теперь дополнительно включает повышающий коэффициент 1,2, следовательно платеж вырастет на 20%. Ранее формула учитывала только среднегодовую добычу ресурса и единый коэффициент для всех твердых полезных ископаемых в размере 0,1.
Согласно документу, для золота при расчете НДПИ также будет учитываться новый коэффициент (КДРМ), включающий мировую цену и курс доллара. Соответственно, при росте стоимости драгметалла в мире, будет увеличиваться НДПИ и стартовый платеж.
 
РОССИЯМинприродыРоснедра
 
 
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