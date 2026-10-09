https://1prime.ru/20261009/pravitelstvo-874131303.html

Правительство утвердило изменения в расчет разовых платежей за золото

Правительство утвердило изменения в расчет разовых платежей за золото - 09.10.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило изменения в расчет разовых платежей за золото

Правительство РФ утвердило изменения в расчет размера разовых платежей за участки недр россыпного золота, вводится повышающий коэффициент, что увеличивает... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T23:07+0300

2026-10-09T23:07+0300

2026-10-09T23:07+0300

россия

минприроды

роснедра

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874131303.jpg?1791576428

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило изменения в расчет размера разовых платежей за участки недр россыпного золота, вводится повышающий коэффициент, что увеличивает минимальный размер платежа на 20%, следует из постановления, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. В сентябре Минприроды РФ и Роснедра представили приказ об увеличении стартового платежа за месторождения россыпного золота на 20%. "Изменения, которые вносятся в правила определения размера разовых платежей за пользование недрами на участках недр, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов… Крз - коэффициент, применяемый для участков недр, содержащих россыпное золото. Коэффициент Крз принимается равным 1,2", - говорится в документе. Таким образом, методика расчета размера минимального платежа за месторождение россыпного золота теперь дополнительно включает повышающий коэффициент 1,2, следовательно платеж вырастет на 20%. Ранее формула учитывала только среднегодовую добычу ресурса и единый коэффициент для всех твердых полезных ископаемых в размере 0,1. Согласно документу, для золота при расчете НДПИ также будет учитываться новый коэффициент (КДРМ), включающий мировую цену и курс доллара. Соответственно, при росте стоимости драгметалла в мире, будет увеличиваться НДПИ и стартовый платеж.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минприроды, роснедра