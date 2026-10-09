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Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября
Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября - 09.10.2026, ПРАЙМ
Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября
Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована с 16 октября, сообщили в канале столичного... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T20:45+0300
2026-10-09T20:45+0300
бизнес
россия
москва
московская область
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована с 16 октября, сообщили в канале столичного департамента транспорта. "С 16 октября 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы – с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 – по будням будет проиндексирована на 6 рублей и составит 25 рублей за участок", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится – 950 рублей, уточнили в дептрансе. Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда. Как отметили в ведомстве, в этом году Московский скоростной диаметр соединили с Южно-Лыткаринской автодорогой, благодаря чему автомобилисты могут строить удобные альтернативные маршруты, перераспределяются транспортные потоки, а поездки на машине становятся более быстрыми и комфортными. "Однако такие улучшения приводят к дополнительной нагрузке на МСД. В сентябре трафик на магистрали уже увеличился на 20 тысяч автомобилей в сутки. Это на 5% больше, чем годом ранее", - дополняется в сообщении.
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бизнес, россия, москва, московская область
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область
20:45 09.10.2026
 
Проезд по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября

Стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы будет проиндексирована с 16 октября

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована с 16 октября, сообщили в канале столичного департамента транспорта.
"С 16 октября 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы – с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 – по будням будет проиндексирована на 6 рублей и составит 25 рублей за участок", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится – 950 рублей, уточнили в дептрансе.
Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.
Как отметили в ведомстве, в этом году Московский скоростной диаметр соединили с Южно-Лыткаринской автодорогой, благодаря чему автомобилисты могут строить удобные альтернативные маршруты, перераспределяются транспортные потоки, а поездки на машине становятся более быстрыми и комфортными.
"Однако такие улучшения приводят к дополнительной нагрузке на МСД. В сентябре трафик на магистрали уже увеличился на 20 тысяч автомобилей в сутки. Это на 5% больше, чем годом ранее", - дополняется в сообщении.
 
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