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Новак рассказал, что обсудят на "Российской энергетической недели"

Новак рассказал, что обсудят на "Российской энергетической недели" - 09.10.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал, что обсудят на "Российской энергетической недели"

Участники международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет 14-16 октября в Москве, обсудят не только вызовы, но и лучшие практики | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:40+0300

2026-10-09T17:40+0300

2026-10-09T17:52+0300

россия

москва

арктика

александр новак

росконгресс

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Участники международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет 14-16 октября в Москве, обсудят не только вызовы, но и лучшие практики совместной работы в отраслях топливно-энергетического комплекса, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Российская энергетическая неделя – это одна из важнейших площадок для профессионального диалога о будущем топливно‑энергетического комплекса. В этом году повестка форума отражает наиболее острые отраслевые тренды: участники обсудят не только текущие вызовы и барьеры, но и лучшие практики совместной работы", - сообщил Новак, его слова приведены в сообщении "Росконгресса", который выступает организатором форума. Главная тема РЭН - "От энергоресурсов и технологий к будущему процветанию". В деловой программе форума – более 30 панельных сессий и дискуссий с участием более чем 100 спикеров, разделенных на семь тематических блоков: "Трансформация рынка нефти", "Развитие рынка газа", "Инвестиции в электроэнергетике", "Новая энергетика", "Экология и энергоэффективность", "Энергия международного сотрудничества" и "Образование и кадры". Участники РЭН-2026 обсудят глобальные изменения на рынках нефти и газа, развитие международного энергетического сотрудничества, инвестиции и модернизацию в электроэнергетике, появление новых игроков, таких как системы накопления энергии и дата-центры, информирует "Росконгресс". Отдельное внимание будет уделено энергоснабжению Арктики и удаленных территорий, роботизации и развитию малой распределенной генерации, экологии, а также кадровой безопасности в ТЭК. "В условиях системных изменений важны новые подходы к трансграничным задачам – развитие экспортного потенциала, технологическая кооперация и устойчивые цепочки поставок. Форум вновь станет площадкой для выработки принципов развития ТЭК с опорой на национальные цели и прагматичное партнерство государства, бизнеса и международных контрагентов", – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН Антон Кобяков. Российская энергетическая неделя вновь пройдет на двух площадках: в Центральном выставочном зале "Манеж" состоятся мероприятия деловой программы, в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК. Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, москва, арктика, александр новак, росконгресс