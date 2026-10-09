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Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 8,8% - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 8,8%
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 8,8% - 09.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 8,8%
Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросли на 8,8% в годовом выражении - до 968 тысяч штук, в том числе в сентябре они выросли на... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:46+0300
2026-10-09T17:57+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросли на 8,8% в годовом выражении - до 968 тысяч штук, в том числе в сентябре они выросли на 0,1% к сентябрю прошлого года и составили 122,1 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на уточненные данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. В ведомстве уточняют, что информация за отчетный период была переработана после обновления данных, поступивших с задержкой. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за девять месяцев сократились на 15,8% и составили 63,5 тысячи единиц. В сентябре показатель снизился на 5,3% в годовом выражении - до 8,6 тысячи проданных машин. Реализация новых грузовиков в стране в январе-сентябре снизилась на 7,3% - до 37,5 тысячи штук, а в сентябре продажи выросли на 2,7%, до 4,5 тысячи штук. Продажи автобусов накопленным итогом за девять месяцев сократились на 7,3% и составили 7,5 тысячи штук, в том числе в сентябре они упали на 12,2% - до 939 единиц. Всего за январь-сентябрь в России было реализовано 1 миллион 76,5 тысячи новых транспортных средств всех категорий - на 6,2% больше, чем год назад. В сентябре продажи сократились на символические 0,3% и составили 136,1 тысячи машин.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
17:46 09.10.2026 (обновлено: 17:57 09.10.2026)
 
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 8,8%

Минпромторг: продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросли на 8,8%

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросли на 8,8% в годовом выражении - до 968 тысяч штук, в том числе в сентябре они выросли на 0,1% к сентябрю прошлого года и составили 122,1 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на уточненные данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
В ведомстве уточняют, что информация за отчетный период была переработана после обновления данных, поступивших с задержкой.
Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за девять месяцев сократились на 15,8% и составили 63,5 тысячи единиц. В сентябре показатель снизился на 5,3% в годовом выражении - до 8,6 тысячи проданных машин.
Реализация новых грузовиков в стране в январе-сентябре снизилась на 7,3% - до 37,5 тысячи штук, а в сентябре продажи выросли на 2,7%, до 4,5 тысячи штук.
Продажи автобусов накопленным итогом за девять месяцев сократились на 7,3% и составили 7,5 тысячи штук, в том числе в сентябре они упали на 12,2% - до 939 единиц.
Всего за январь-сентябрь в России было реализовано 1 миллион 76,5 тысячи новых транспортных средств всех категорий - на 6,2% больше, чем год назад. В сентябре продажи сократились на символические 0,3% и составили 136,1 тысячи машин.
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
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