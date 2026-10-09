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Росавиация обсудила с Кубой возобновление прямых рейсов - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Росавиация обсудила с Кубой возобновление прямых рейсов
Росавиация обсудила с Кубой возобновление прямых рейсов - 09.10.2026, ПРАЙМ
Росавиация обсудила с Кубой возобновление прямых рейсов
Росавиация обсудила с авиационными властями Кубы возможность возобновления прямых рейсов, приостановленных в феврале из-за топливного кризиса в карибской... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T18:26+0300
2026-10-09T18:39+0300
бизнес
россия
мировая экономика
куба
сша
дональд трамп
росавиация
nordwind
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Росавиация обсудила с авиационными властями Кубы возможность возобновления прямых рейсов, приостановленных в феврале из-за топливного кризиса в карибской стране, сообщило ведомство. Глава Росавиации Дмитрий Ядров встретился с президентом Корпорации гражданской авиации Кубы Джоэлом Бельтраном Арчером Сантосом. "На повестке встречи стояли вопросы воздушного сообщения и возможности запуска прямых рейсов между Российской Федерацией и Республикой Куба", - говорится в сообщении Росавиации по итогам встречи. Ядров отметил, что российско-кубинские связи носят традиционно дружественный характер и уверенно развиваются в духе стратегического партнерства. "Непрерывно ведется и будет продолжена и работа по возобновлению прямого авиасообщения", - приводятся его слова в пресс-релизе. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми. Из-за невозможности заправки ряд авиакомпаний приостановили рейсы на Кубу, в том числе российские Nordwind и "Россия".
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бизнес, россия, мировая экономика, куба, сша, дональд трамп, росавиация, nordwind
Бизнес, РОССИЯ, Мировая экономика, КУБА, США, Дональд Трамп, Росавиация, Nordwind
18:26 09.10.2026 (обновлено: 18:39 09.10.2026)
 
Росавиация обсудила с Кубой возобновление прямых рейсов

Росавиация обсудила с авиавластями Кубы возможность запуска прямых рейсов между странами

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Росавиация обсудила с авиационными властями Кубы возможность возобновления прямых рейсов, приостановленных в феврале из-за топливного кризиса в карибской стране, сообщило ведомство.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров встретился с президентом Корпорации гражданской авиации Кубы Джоэлом Бельтраном Арчером Сантосом.
"На повестке встречи стояли вопросы воздушного сообщения и возможности запуска прямых рейсов между Российской Федерацией и Республикой Куба", - говорится в сообщении Росавиации по итогам встречи.
Ядров отметил, что российско-кубинские связи носят традиционно дружественный характер и уверенно развиваются в духе стратегического партнерства.
"Непрерывно ведется и будет продолжена и работа по возобновлению прямого авиасообщения", - приводятся его слова в пресс-релизе.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США.
Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми. Из-за невозможности заправки ряд авиакомпаний приостановили рейсы на Кубу, в том числе российские Nordwind и "Россия".
 
БизнесРОССИЯМировая экономикаКУБАСШАДональд ТрампРосавиацияNordwind
 
 
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