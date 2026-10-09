https://1prime.ru/20261009/rosnedra-874121041.html

Роснедра вновь выставили на торги оловорудное месторождение на Чукотке

Роснедра вновь выставили на торги оловорудное месторождение на Чукотке - 09.10.2026, ПРАЙМ

Роснедра вновь выставили на торги оловорудное месторождение на Чукотке

Роснедра вновь выставили на аукцион оловорудное месторождение Лунное в Чукотском автономном округе, при этом начальная цена выросла примерно на 33% - до 283... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:40+0300

2026-10-09T17:40+0300

2026-10-09T17:50+0300

промышленность

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роснедра

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Роснедра вновь выставили на аукцион оловорудное месторождение Лунное в Чукотском автономном округе, при этом начальная цена выросла примерно на 33% - до 283 миллионов рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки принимаются по 5 ноября, а сами торги намечены на 23 ноября. Лицензия предоставляется на 25 лет. Площадь участка - 16,81 квадратного километра. Начальная цена достигла 282,978 миллиона рублей. Летом прошлого года стартовый платеж составлял 212,855 миллиона рублей, следовательно, он вырос примерно на 33%. По состоянию на 1 января текущего года на государственном балансе числятся запасы рудного олова по категории С2 в размере 30,26 тысячи тонн, а запасы россыпного олова по категории С1 составляют 4 тонны. При этом прогнозные ресурсы по категории Р1 оцениваются в 27,96 тысячи тонн рудного олова, по Р2 - в 19,56 тысячи тонн олова, следует из приказа Дальнедр.

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промышленность, россия, роснедра