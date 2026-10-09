https://1prime.ru/20261009/rossija-874121547.html
Продажи новых транспортных средств в России выросли на 6,2%
Продажи новых транспортных средств в России выросли на 6,2% - 09.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новых транспортных средств в России выросли на 6,2%
Продажи новых транспортных средств всех типов в России в январе-сентябре 2026 года выросли на 6,2% в годовом выражении и составили 1 миллион 76,5 тысячи единиц, | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:46+0300
2026-10-09T17:46+0300
2026-10-09T17:56+0300
бизнес
промышленность
россия
минпромторг
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России в январе-сентябре 2026 года выросли на 6,2% в годовом выражении и составили 1 миллион 76,5 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России по уточненным данным аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В январе-сентябре 2026 года в Российской Федерации реализовано 1 076 512 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 6,2% больше показателей января-сентября прошлого года... информация за сентябрь и 9 месяцев 2026 года была переобработана после обновления данных, поступивших с некоторой задержкой", - говорится в сообщении. При этом продажи автомобилей отечественного производства за отчетный период выросли на 23,4% и составили более 687 тысяч штук. Доля российской техники по итогам января-сентября 2026 года выросла на 8,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 63,8%.
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бизнес, промышленность, россия, минпромторг
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Минпромторг
Продажи новых транспортных средств в России выросли на 6,2%
Минпромторг: продажи новых автомобилей в России в январе-сентябре выросли на 6,2%
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России в январе-сентябре 2026 года выросли на 6,2% в годовом выражении и составили 1 миллион 76,5 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России по уточненным данным аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"В январе-сентябре 2026 года в Российской Федерации реализовано 1 076 512 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 6,2% больше показателей января-сентября прошлого года... информация за сентябрь и 9 месяцев 2026 года была переобработана после обновления данных, поступивших с некоторой задержкой", - говорится в сообщении.
При этом продажи автомобилей отечественного производства за отчетный период выросли на 23,4% и составили более 687 тысяч штук. Доля российской техники по итогам января-сентября 2026 года выросла на 8,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 63,8%.