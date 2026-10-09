https://1prime.ru/20261009/rossija-874121718.html

Продажи электромобилей и гибридов в России выросли на 94,6%

Продажи электромобилей и гибридов в России выросли на 94,6% - 09.10.2026, ПРАЙМ

Продажи электромобилей и гибридов в России выросли на 94,6%

Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-сентября выросли на 94,6% и составили 99,8 тысячи единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:46+0300

2026-10-09T17:46+0300

2026-10-09T17:57+0300

бизнес

россия

промышленность

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874121718.jpg?1791557845

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-сентября выросли на 94,6% и составили 99,8 тысячи единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на уточненные данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Положительная динамика сохраняется в сегменте гибридного и электротранспорта. Рынок таких автомобилей за 9 месяцев 2026 г. составил 99 749 штук, что на 94,6% превышает аналогичный показатель прошлого года (51 253 штуки)", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что информация за отчетный период была переработана после обновления данных, поступивших с задержкой. Отмечается, что доля электромобилей и гибридов за девять месяцев составила 9,3% общего рынка новых автомобилей в России против 5,1% годом ранее. При этом доля электромобилей и гибридов российского производства в продажах за девять месяцев составила 28,4% против 12,5% за аналогичный период прошлого года. В абсолютном выражении за январь-сентябрь в стране было продано 28,3 тысячи отечественных автомобилей на новых источниках энергии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, минпромторг