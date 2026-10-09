https://1prime.ru/20261009/rossija-874122086.html

Продажи новых автомобилей в России в III квартале выросли на 4,2%

Продажи новых автомобилей в России в III квартале выросли на 4,2% - 09.10.2026, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей в России в III квартале выросли на 4,2%

Продажи новых транспортных средств всех типов в России демонстрируют поквартальный рост, так в третьем квартале результат составил 396 тысяч машин, что на 4,2%... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T17:50+0300

2026-10-09T17:50+0300

2026-10-09T17:50+0300

бизнес

россия

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874122086.jpg?1791557401

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России демонстрируют поквартальный рост, так в третьем квартале результат составил 396 тысяч машин, что на 4,2% больше чем во втором и на 32,3% больше результата первой четверти года, сообщил Минпромторг России по данным аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых транспортных средств в России в 2026 году демонстрирует поквартальную положительную динамику. Объемы реализации новых автомобилей (до трех лет) в третьем квартале 2026 года превысили 396 тысяч штук, что на 4,2% больше показателей второго квартала 2026 года и на 32,3% больше показателей первого квартала 2026 года", - говорится в сообщении. В министерстве отмечают, что тренда на постепенное восстановление авторынка удалось достичь в том числе благодаря реализации программ поддержки спроса - льготного автокредитования и автолизинга. Там напомнили, что с начала 2026 года по конец сентября на льготных условиях в России было реализовано 178,2 тысячи автомобилей отечественного производства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг