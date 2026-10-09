https://1prime.ru/20261009/rossija-874122086.html
Продажи новых автомобилей в России в III квартале выросли на 4,2%
Продажи новых автомобилей в России в III квартале выросли на 4,2% - 09.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей в России в III квартале выросли на 4,2%
Продажи новых транспортных средств всех типов в России демонстрируют поквартальный рост, так в третьем квартале результат составил 396 тысяч машин, что на 4,2%... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T17:50+0300
2026-10-09T17:50+0300
2026-10-09T17:50+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России демонстрируют поквартальный рост, так в третьем квартале результат составил 396 тысяч машин, что на 4,2% больше чем во втором и на 32,3% больше результата первой четверти года, сообщил Минпромторг России по данным аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рынок новых транспортных средств в России в 2026 году демонстрирует поквартальную положительную динамику. Объемы реализации новых автомобилей (до трех лет) в третьем квартале 2026 года превысили 396 тысяч штук, что на 4,2% больше показателей второго квартала 2026 года и на 32,3% больше показателей первого квартала 2026 года", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что тренда на постепенное восстановление авторынка удалось достичь в том числе благодаря реализации программ поддержки спроса - льготного автокредитования и автолизинга.
Там напомнили, что с начала 2026 года по конец сентября на льготных условиях в России было реализовано 178,2 тысячи автомобилей отечественного производства.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
Продажи новых автомобилей в России в III квартале выросли на 4,2%
Минпромторг: продажи новых автомобилей в России в III квартале выросли на 4,2%
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России демонстрируют поквартальный рост, так в третьем квартале результат составил 396 тысяч машин, что на 4,2% больше чем во втором и на 32,3% больше результата первой четверти года, сообщил Минпромторг России по данным аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рынок новых транспортных средств в России в 2026 году демонстрирует поквартальную положительную динамику. Объемы реализации новых автомобилей (до трех лет) в третьем квартале 2026 года превысили 396 тысяч штук, что на 4,2% больше показателей второго квартала 2026 года и на 32,3% больше показателей первого квартала 2026 года", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что тренда на постепенное восстановление авторынка удалось достичь в том числе благодаря реализации программ поддержки спроса - льготного автокредитования и автолизинга.
Там напомнили, что с начала 2026 года по конец сентября на льготных условиях в России было реализовано 178,2 тысячи автомобилей отечественного производства.