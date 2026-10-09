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Россия и Катар обсудили расширение полетной программы
Россия и Катар обсудили расширение полетной программы - 09.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Катар обсудили расширение полетной программы
Россия и Катар обсудили вопросы, связанные с расширением полетной программы между странами, сообщила Росавиация по итогам встречи главы агентства Дмитрия Ядрова | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T19:48+0300
2026-10-09T19:48+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Катар обсудили вопросы, связанные с расширением полетной программы между странами, сообщила Росавиация по итогам встречи главы агентства Дмитрия Ядрова с чрезвычайным и полномочным послом Катара в РФ шейхом Ахмедом Нассером Аль-Тани.
"Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением полетной программы между нашими странами", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Воздушное сообщение между Россией и Катаром активно развивается, заявил Ядров в приветственном слове к послу. Также в ходе беседы он предложил наладить более оперативное информационное взаимодействие между Россией и Катаром.
"Мы готовы обсудить увеличение числа рейсов между Россией и Катаром – не только в Москву, но и в другие города страны", — подчеркнул глава Росавиации, его слова приводятся в пресс-релизе.
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Бизнес, РОССИЯ, КАТАР, МОСКВА, Росавиация
Россия и Катар обсудили расширение полетной программы
Росавиация: Россия и Катар обсудили расширение полетной программы
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Катар обсудили вопросы, связанные с расширением полетной программы между странами, сообщила Росавиация по итогам встречи главы агентства Дмитрия Ядрова с чрезвычайным и полномочным послом Катара в РФ шейхом Ахмедом Нассером Аль-Тани.
"Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением полетной программы между нашими странами", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Воздушное сообщение между Россией и Катаром активно развивается, заявил Ядров в приветственном слове к послу. Также в ходе беседы он предложил наладить более оперативное информационное взаимодействие между Россией и Катаром.
"Мы готовы обсудить увеличение числа рейсов между Россией и Катаром – не только в Москву, но и в другие города страны", — подчеркнул глава Росавиации, его слова приводятся в пресс-релизе.