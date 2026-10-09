https://1prime.ru/20261009/rossija-874127754.html

Россия и Катар обсудили расширение полетной программы

Россия и Катар обсудили расширение полетной программы - 09.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Катар обсудили расширение полетной программы

Россия и Катар обсудили вопросы, связанные с расширением полетной программы между странами, сообщила Росавиация по итогам встречи главы агентства Дмитрия Ядрова | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T19:48+0300

2026-10-09T19:48+0300

2026-10-09T19:48+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и Катар обсудили вопросы, связанные с расширением полетной программы между странами, сообщила Росавиация по итогам встречи главы агентства Дмитрия Ядрова с чрезвычайным и полномочным послом Катара в РФ шейхом Ахмедом Нассером Аль-Тани. "Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением полетной программы между нашими странами", - говорится в сообщении по итогам встречи. Воздушное сообщение между Россией и Катаром активно развивается, заявил Ядров в приветственном слове к послу. Также в ходе беседы он предложил наладить более оперативное информационное взаимодействие между Россией и Катаром. "Мы готовы обсудить увеличение числа рейсов между Россией и Катаром – не только в Москву, но и в другие города страны", — подчеркнул глава Росавиации, его слова приводятся в пресс-релизе.

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бизнес, россия, катар, москва, росавиация