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Россия впервые с 2022 года не поставила в Испанию ни одной партии СПГ

Россия впервые с 2022 года не поставила в Испанию ни одной партии СПГ - 09.10.2026, ПРАЙМ

Россия впервые с 2022 года не поставила в Испанию ни одной партии СПГ

Россия в сентябре не поставила в Испанию ни одной партии сжиженного природного газа (СПГ) впервые с 2022 года, следует из данных испанской энергетической... | 09.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-09T21:24+0300

2026-10-09T21:24+0300

2026-10-09T21:41+0300

газ

испания

сша

алжир

enagas

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МАДРИД, 9 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре не поставила в Испанию ни одной партии сжиженного природного газа (СПГ) впервые с 2022 года, следует из данных испанской энергетической компании Enagas. По ее данным, по итогам первых девяти месяцев 2026 года Россия все еще остается третьим крупнейшим поставщиком СПГ в Испанию с долей 15,2%. Первое место занимает Алжир с 34,2%, второе - США с 30,7%. При этом поставки СПГ из США в Испанию в сентябре выросли на 80% (до 13,461 ГВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Американский газ обеспечил почти половину всех поставок в страну за месяц. США второй месяц подряд стали крупнейшим поставщиком природного газа в Испанию. На втором месте оказался Алжир с долей 29,3%, на третьем - Нигерия с 10,9%. Всего с начала года Испания получала природный газ из 14 стран. В сентябре внутренний спрос на газ вырос на 4,9% в годовом выражении и составил 25,817 ГВт-ч.

испания

сша

алжир

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газ, испания, сша, алжир, enagas