https://1prime.ru/20261009/rossija-874129830.html
Россия впервые с 2022 года не поставила в Испанию ни одной партии СПГ
Россия впервые с 2022 года не поставила в Испанию ни одной партии СПГ - 09.10.2026, ПРАЙМ
Россия впервые с 2022 года не поставила в Испанию ни одной партии СПГ
Россия в сентябре не поставила в Испанию ни одной партии сжиженного природного газа (СПГ) впервые с 2022 года, следует из данных испанской энергетической... | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T21:24+0300
2026-10-09T21:24+0300
2026-10-09T21:41+0300
газ
испания
сша
алжир
enagas
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874129830.jpg?1791571274
МАДРИД, 9 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре не поставила в Испанию ни одной партии сжиженного природного газа (СПГ) впервые с 2022 года, следует из данных испанской энергетической компании Enagas. По ее данным, по итогам первых девяти месяцев 2026 года Россия все еще остается третьим крупнейшим поставщиком СПГ в Испанию с долей 15,2%. Первое место занимает Алжир с 34,2%, второе - США с 30,7%. При этом поставки СПГ из США в Испанию в сентябре выросли на 80% (до 13,461 ГВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Американский газ обеспечил почти половину всех поставок в страну за месяц. США второй месяц подряд стали крупнейшим поставщиком природного газа в Испанию. На втором месте оказался Алжир с долей 29,3%, на третьем - Нигерия с 10,9%. Всего с начала года Испания получала природный газ из 14 стран. В сентябре внутренний спрос на газ вырос на 4,9% в годовом выражении и составил 25,817 ГВт-ч.
испания
сша
алжир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, испания, сша, алжир, enagas
Газ, ИСПАНИЯ, США, АЛЖИР, Enagas
Россия впервые с 2022 года не поставила в Испанию ни одной партии СПГ
Enagas: Россия в сентябре не поставила Испании ни одной партии СПГ впервые с 2022
МАДРИД, 9 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре не поставила в Испанию ни одной партии сжиженного природного газа (СПГ) впервые с 2022 года, следует из данных испанской энергетической компании Enagas.
По ее данным, по итогам первых девяти месяцев 2026 года Россия все еще остается третьим крупнейшим поставщиком СПГ в Испанию с долей 15,2%. Первое место занимает Алжир с 34,2%, второе - США с 30,7%.
При этом поставки СПГ из США в Испанию в сентябре выросли на 80% (до 13,461 ГВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Американский газ обеспечил почти половину всех поставок в страну за месяц.
США второй месяц подряд стали крупнейшим поставщиком природного газа в Испанию. На втором месте оказался Алжир с долей 29,3%, на третьем - Нигерия с 10,9%.
Всего с начала года Испания получала природный газ из 14 стран. В сентябре внутренний спрос на газ вырос на 4,9% в годовом выражении и составил 25,817 ГВт-ч.