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Майнеры криптовалют смогут подключаться к электросетям по всей России - 09.10.2026, ПРАЙМ
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Майнеры криптовалют смогут подключаться к электросетям по всей России
Майнеры криптовалют смогут подключаться к электросетям по всей России - 09.10.2026, ПРАЙМ
Майнеры криптовалют смогут подключаться к электросетям по всей России
Майнеры криптовалют смогут подключаться к электрическим сетям по всей России только по четвертой категории надежности, сообщило Минэнерго РФ. | 09.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-09T23:28+0300
2026-10-09T23:28+0300
россия
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Майнеры криптовалют смогут подключаться к электрическим сетям по всей России только по четвертой категории надежности, сообщило Минэнерго РФ. Кабмин РФ в феврале ввел в стране четвертую категорию надежности энергоснабжения, которая предусматривает для потребителей электроэнергии возможность технологического присоединения к электрическим сетям даже в субъектах РФ с энергодефицитом. Но этот режим предполагает отключение потребителя от энергоснабжения в случае ухудшения ситуации в любое время и на любой срок. В пятницу правительство РФ опубликовало новое постановление, позволяющее исключить непрогнозируемый рост потребностей в энергетической инфраструктуре и создание дефицита электроэнергии и мощности в субъектах РФ, связанного с осуществлением майнинга цифровой валюты. "Постановлением предусматривается, что техприсоединение к электрическим сетям объектов майнинга цифровой валюты на любых территориях будет осуществляться только по IV категории надежности, что позволит исключить дефицит мощностей для остальных потребителей", - говорится в сообщении Минэнерго. В том числе, теперь допускается майнинг цифровой валюты при техприсоединении по четвертой категории надежности на территориях, где он запрещен. Помимо этого, крупным потребителям предоставлена возможность техприсоединения по четвертой категории надежности энергоснабжения вне зависимости от наличия "отлагательных условий" по такому присоединению, с целью его ускорения. Также для таких потребителей исключена необходимость разработки схемы внешнего электроснабжения. "Принятые решения являются своевременными и учитывают интересы и ожидания потребителей электрической энергии. Рассчитываем, что предложенный механизм позволит эффективно использовать существующую энергетическую инфраструктуру и сыграет ключевую роль в повышении надежности электроснабжения граждан и в развитии экономики страны", - подчеркивает Минэнерго.
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РОССИЯ
23:28 09.10.2026
 
Майнеры криптовалют смогут подключаться к электросетям по всей России

Минэнерго: майнеры криптовалют смогут подключаться к электрическим сетям по всей России

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Майнеры криптовалют смогут подключаться к электрическим сетям по всей России только по четвертой категории надежности, сообщило Минэнерго РФ.
Кабмин РФ в феврале ввел в стране четвертую категорию надежности энергоснабжения, которая предусматривает для потребителей электроэнергии возможность технологического присоединения к электрическим сетям даже в субъектах РФ с энергодефицитом. Но этот режим предполагает отключение потребителя от энергоснабжения в случае ухудшения ситуации в любое время и на любой срок.
В пятницу правительство РФ опубликовало новое постановление, позволяющее исключить непрогнозируемый рост потребностей в энергетической инфраструктуре и создание дефицита электроэнергии и мощности в субъектах РФ, связанного с осуществлением майнинга цифровой валюты.
"Постановлением предусматривается, что техприсоединение к электрическим сетям объектов майнинга цифровой валюты на любых территориях будет осуществляться только по IV категории надежности, что позволит исключить дефицит мощностей для остальных потребителей", - говорится в сообщении Минэнерго.
В том числе, теперь допускается майнинг цифровой валюты при техприсоединении по четвертой категории надежности на территориях, где он запрещен.
Помимо этого, крупным потребителям предоставлена возможность техприсоединения по четвертой категории надежности энергоснабжения вне зависимости от наличия "отлагательных условий" по такому присоединению, с целью его ускорения. Также для таких потребителей исключена необходимость разработки схемы внешнего электроснабжения.
"Принятые решения являются своевременными и учитывают интересы и ожидания потребителей электрической энергии. Рассчитываем, что предложенный механизм позволит эффективно использовать существующую энергетическую инфраструктуру и сыграет ключевую роль в повышении надежности электроснабжения граждан и в развитии экономики страны", - подчеркивает Минэнерго.
 
РОССИЯ
 
 
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